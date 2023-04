'El Español': Poder Judicial le dicta 36 meses de impedimento de salida del país | Fuente: Ministerio Público

El Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional declaró este miércoles fundado el pedido de 36 meses de impedimento de salida del país contra Jorge Hernández Fernández, alias 'El Español' por el presunto delito de organización criminal y otros en agravio del Estado.

'El Español' estuvo 10 días con detención preliminar, pero luego salió en libertad al no haber un requerimiento fiscal de prisión preventiva contra el investigado. La medida inició el 7 de marzo y culminó el 16 del mismo mes.

La Fiscalía señala a Hernández Fernández de ser el coordinador de una presunta red criminal que tenía como objetivo “intimidar y atentar contra la integridad física”

de funcionarios del Ministerio Público y de la Policía, así como de periodistas y colaboradores eficaces que perjudiquen al expresidente Pedro Castillo.

Fuentes de RPP Noticias pudieron conocer que ‘El español’ sería el encargado de coordinar y organizar directamente con el exmandatario sus reuniones clandestinas para la designación de los directores de Inteligencia Nacional de la DINI y de la DIGIMIN e integrarlos convenientemente a la organización criminal que presuntamente lideraría el exjefe de Estado.

Ocultaba a Fray Vásquez

Jorge Hernández Fernández, conocido como 'El Español', afirmó que el excomandante de la Policía Nacional, Luis Vera Llerena, sabía que él ocultaba al prófugo de la justicia Fray Vásquez Castillo, sobrino del encarcelado expresidente Pedro Castillo. Además, reiteró que dos altos mandos de la PNP tenían esa información.

"Para eso entró como comandante general (de la PNP), para proteger a la familia (de Pedro Castillo) y no lo digo yo, lo han dicho otras personas, colaboradores eficaces", dijo.

'El Español' relató que Vera Llerena llegó a la casa del empresario español Sergio Castellanos en San Isidro, donde se mantuvo oculto el sobrino de Castillo antes de que fuera a esconderse en la vivienda de Hernández Fernández en La Molina, y aunque no vio a Fray Vásquez, el entonces comandante de la Policía sí sabía que en ese lugar se encontraba el prófugo.

Luis Vera Llerena, excomandante general de la PNP, rechazó las declaraciones que Jorge Hernández, 'El Español', hizo sobre él en una entrevista y afirmó que siempre se opuso a los cambios que intentó hacer con la venia de Pedro Castillo.



"Quería sacar al general Arriola, al general Colchado porque era una piedra en el zapato y yo me opuse. (El exministro) Dimitri Senmache lo conocía más que yo. Yo me he opuesto en muchas cosas contra este señor (El Español) y los cambios que quería hacer. El segundo enfrentamiento que tuve fue por los operativos contra los prófugos, me llamaron la atención, me amenazaron", sostuvo en el programa Las Cosas como Son de RPP Noticias.