El Poder Judicial emitirá sentencia en juicio contra Pedro Castillo por fallido golpe de Estado el 27 de noviembre

El Poder Judicial emitirá el jueves 27 de noviembre su sentencia en el juicio oral que afronta el expresidente Pedro Castillo y otros por el fallido golpe de estado del 7 de diciembre del 2022.

Fuentes de RPP informaron que la Sala Penal Especial de la Corte Suprema dará conocer su veredicto luego que el último viernes 21 de noviembre culminara la etapa de autodefensa de los acusados en este juicio oral que se lleva a cabo desde marzo en el Penal de Barbadillo ubicado en el distrito limeño de Ate donde el exmandatario está actualmente recluido.



El tribunal supremo emitirá el pronunciamiento de ley que corresponda desde las 9:00 a.m. en la sala de audiencias de dicho recinto carcelario.



La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos pidió 34 años de prisión para Castillo así como su inhabilitación por 3 años y 6 meses para ejercer cargo público al acusarlo por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública en agravio del estado y la sociedad.

Sentencia contra Betssy Chávez, Willy Huerta, Aníbal Torres y otros

La instancia suprema fiscal también solicitó 25 años de prisión contra los exministros Betssy Chávez, Willy Huerta, los oficiales de la Policía Manuel Lozada, Justo Venero y Eder Infanzón y 19 años de cárcel contra el exasesor Aníbal Torres , así como la inhabilitación de todos ellos por 2 años y 6 meses para ejercer cargo público al acusarlos como coautores del presunto delito de rebelión en agravio del Estado.



En tanto, la Procuraduría General del Estado pidió que el exmandatario Pedro Castillo y sus coacusados paguen, en forma solidaria, la suma de 64 millones 419 mil 038 soles como reparación civil a favor del Estado a raíz de este caso.



Además de este monto también pidió una reparación adicional de un millón de soles contra el expresidente Pedro Castillo por los delitos conexos de abuso de autoridad y grave perturbación del orden público.

