Elizabeth Añaños, exviceministra de Vivienda, denuncia que exasesor Salatiel Marrufo la acosó laboralmente

La exviceministra de Vivienda, Elizabeth Añaños, reveló que el investigado ministro de Transportes Geiner Alvarado -anteriormente a cargo de ese sector- le dijo que no tenía conocimiento de las cuestionadas designaciones en esta institución, luego de que fuera increpado por el perfil no adecuado de algunos funcionarios en puestos claves.

"En el tema de las designaciones me sorprendió que el ministro me dijo que él no tomaba las decisiones dentro del Ministerio. El 2 de agosto me dijo que no conocía, que estaba entrando; era comprensible, pero luego de un mes, con la salida del superintendente de Bienes Nacionales, le comenté lo mismo y me dijo que 'estoy igual, yo no decido las cosas'", dijo.

"Lo de las designaciones fue como un tema clave por los cuales yo no iba a estar detrás de funcionarios que no tenían la experiencia y, además, el jefe del Gabinete de Asesores -Salatiel Marrufo, personal de confianza- también me dijo que las personas que iban a entrar no eran buenos: me dijo que el de Cofopri no era bueno y que yo tenía que estar detrás", agregó.

En entrevista con RPP Noticias, Elizabeth Añaños denunció que decidió renunciar a cargo, entre otros motivos, por comentarios inapropiados de parte del ministro Geiner Alvarado y del asesor Salatiel Marrufo. Sobre este último, denunció que el entonces jefe del Gabinete de Asesores la acosó laboralmente.

"Había un lenguaje inapropiado de estas personas, de Salatiel Marrufo y Geiner Alvarado hacia mi persona. En una reunión que tuve de alta dirección, donde estaban Salatiel Marrufo y Geiner Alvarado, el señor Salatiel Marrufo ya me había hecho este tipo de comentarios que 'me quiero casar contigo' o como que 'me gustas'", comentó.

"En esa situación (Salatiel Marrufo) le dijo al ministro 'oye, Geiner, tú sabes que le he propuesto matrimonio a Elizabeth, y el ministro en lugar de cortar esa situación, me dijo directamente: 'sí, Elizabeth, en el futuro me gustaría ser alguien inteligente como tú', lo cual me parece un lenguaje inapropiado. Eso es machismo, es acoso laboral", relató.

Extraña reunión en una vivienda en Surquillo

La exfuncionaria confesó que, inicialmente, decidió mantenerse en su cargo para concretar varios proyectos; sin embargo, recordó que otro de los motivos que la hizo presentar de manera definitiva su renuncia fue una reunión en Palacio de Gobierno con el presidente Pedro Castillo donde no recibió al equipo técnico del Ministerio de Vivienda.

"Después de esa reunión el ministro Geiner Alvarado nos dio la indicación para ir al buró político. A nosotros nos pareció que (nos pedían) que vayamos a hablar con los asesores, pensamos que sería en Palacio de Gobierno, pero el jefe del Gabinete de Asesores nos llevó a esta casa de Surquillo", apuntó.

"Cuando subimos -con la jefa de Presupuesto- a este departamento, que quedaba en un segundo piso, había tres personas que se presentaron como amigos del presidente, como que estaban para apoyar al presidente. En esa reunión lo único que presentamos fue esta presentación", agregó

La exviceministra recordó que en esta improvisada reunión se encontraban Alejandro Sánchez Sánchez, el dueño de la casa de Sarratea; el alcalde de Anguía, José Nenil Medina y Abel Cabrera, empresario acusado de elegir a Geiner Alvarado como ministro de Vivienda, a quien, aseguró, no conocía ni había visto anteriormente en el Ministerio.

"Esa reunión solamente fue técnica y yo no sabía quiénes eran. Después de salir del Ministerio, y hasta este año, pude reconocer quién era la tercera persona, que era el alcalde Nenil Medina. Estas personas sí sabían que iba a salir un decreto de urgencia, entonces ya estamos hablando de información privilegiada", precisó.

