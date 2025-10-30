Suspendida fiscal Elizabeth Peralta abandonó el penal de Mujeres de Chorrillos [VIDEO]

La suspendida fiscal superior titular Elizabeth Peralta afrontará bajo libertad restringida la investigación preparatoria que se le sigue en la Fiscalía Suprema junto al expresentador de televisión Andrés Hurtado 'Chibolín' por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico.

La suspendida fiscal superior Elizabeth Peralta abandonó el Establecimiento Penitenciario de Mujeres de Chorrillos, ex Santa Mónica, luego de que el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley ordenara que afronte bajo libertad restringida la investigación preparatoria que se le sigue en la Fiscalía Suprema junto al expresentador de televisión Andrés Hurtado, 'Chibolín', por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico en agravio del Estado.

El magistrado adoptó esta medida tras realizar una revisión de oficio del mandato de prisión preventiva por 18 meses que dictó la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema el 3 de diciembre del 2024 contra la suspendida fiscal superior Elizabeth Peralta, como parte de esta investigación preparatoria.

El juez supremo Checkley Soria dispuso que la doctora Elizabeth Peralta afronte en adelante esta investigación preparatoria bajo mandato de comparecencia con restricciones, sujeta a reglas de conducta, y que pague la suma de 10 mil soles por concepto de caución económica dentro de este proceso penal, todo ello bajo apercibimiento o advertencia de ser revocada esta medida de comparecencia, conforme al artículo 287, inciso 3, del Código Procesal Penal.

La Fiscalía Suprema investiga la presunta intervención de Andres Hurtado 'Chibolín' en el pago de una supuesta coima entregada por el empresario Javier Miu Leí a fin de que, presuntamente, la fiscal superior titular Elizabeth Peralta intervenga para que pueda recuperar barras de oro que el Ministerio Público le incautó a su empresa en el año 2020 y otros dos hechos.