Abogado de fiscal Elizabeth Peralta negó que ella se acoja a la confesión sincera en caso Andrés Hurtado

Benji Espinoza, defensa legal de Peralta, aseguró que su clienta declarará ante el Ministerio Público sobre la investigación que se le sigue al conductor de televisión por presunto tráfico de influencias.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La fiscal Elizabeth Peralta no se acogerá a la colaboración eficaz ni confesión sincera en la investigación que se le sigue junto a Andrés Hurtado por el presunto delito de tráfico de influencias y cohecho activo específico. Así lo aseguró este martes su abogado, Benji Espinoza.

Espinoza sostuvo que su cliente ha manifestado su inocencia de las imputaciones en su contra y remarcó, además, que ella hablará ante el Ministerio Público, no guardará silencio.

"No es que la Fiscalía le ha pedido declarar, nosotros como abogados hemos solicitado ello y el fiscal a cargo ya aceptó, pero todavía no le ha puesto fecha y hora. Descartada la confesión sincera ni colaboración eficaz", expresó en el programa 'Nunca es Tarde' de RPP.

Cuestiona que se solicitara declaración de Ana Siucho

La defensa legal de Elizabeth Peralta cuestionó que el fiscal Alcides Chinchay, quien tiene a su cargo la investigación, llamara a declarar Ana Siucho antes de que le entregara la carpeta fiscal a su clienta para garantizar el debido proceso.

"Doctor Chinchay, bríndeme toda la carpeta que tengo derecho a conocer todos los actuados. Tengo derecho a conocer todos los medios para garantizar defensa e igualdad de armas, debido proceso. ¿Sabe lo que hizo? ¿Cómo va a llamar a Ana Siucho si todavía no nos entregaron la carpeta? ya presentamos una nulidad", manifestó.

Espinoza sostuvo que su patrocinada tuvo un error al dar una entrevista a un medio de comunicación porque este caso aún está en reserva.

"Se equivocó al dar la entrevista (A Willax) ella está vinculado a un deber de reserva con la investigación. Ella no puede hablar nada del caso y yo, por ejemplo, no estoy violando la reserva. Yo estoy tocando temas que no sea lo que ya se filtró por los medios", indicó.