Fiscal Luz Peralta niega conocer a hermanos Siucho: "He ido prácticamente a una emboscada por Andrés Hurtado"

La fiscal Luz Elizabeth Peralta negó haber conocido a Iván y Roberto Siucho, investigados por presunto lavado de activos, y afirmó que la fotografía que tiene junto a él fue producto de una "emboscada" por parte de Andrés Hurtado.

"Él (Andrés Hurtado) me llama y me dice: 'Vente a mi casa'. Cuando llego (a su casa), encuentro a dos señores, soy fiscal de lavado de activos, pero yo no sabía que eran los señores Siucho. Yo no sabía que ellos estaban siendo investigados, lo desconocía. Yo he ido, prácticamente, a una emboscada de Andrés Hurtado", manifestó en una entrevista que dio al programa 'Contracorriente'.

Peralta también negó haber recibido un millón de dólares para devolver 100 kilos de oro a la familia Siucho. En ese sentido, precisó que la intervención se hizo en el 2020 en Trujillo.

"Jamás recibí un sol por parte de ese señor. Y tampoco nunca me pidió un favor. Tengo más de 40 años en el Ministerio Público, tengo una trayectoria impecable y nunca he estado metida en escándalos. La incautación que dice la señorita (Ana Siucho) es de 100 kilos, pero fueron 200 y eso lo hizo la Fiscalía de Crimen Organizado y la Policía de Medio Ambiente de Trujillo", añadió.

Peralta manifestó que su división no le devolvió el oro a los Siucho sino que habría sido la Policía Fiscal, aunque no lo tiene aún confirmado. En ese sentido, dijo que está dispuesta a someterse a una investigación que esclarezca todos los hechos y reiteró sentirse "utilizada" por el conductor de televisión.

"Quiero que diga la verdad. Me siento indignada, fui utilizada. Jamás me imaginé lo que estaba haciendo. Que se someta a la justicia", aseveró.

La fiscal Peralta mencionó la amistad entre la jueza María Vidal con Andrés Hurtado, pero aclaró que nunca los vio juntos. Según ella, escuchaba de ello y "tenían amigos en común".

¿Cómo conoció a Andrés Hurtado?

Peralta contó que conoció al conductor de televisión por intermedio de una amiga. Sin embargo, aseguró que hace año y medio que se terminó la amistad. Además, también dijo no conocer sobre sus investigaciones.

"Lo conocí en el 2015, por medio de una amiga, pero han dejado de ser amigos hace año y medio por 'ciertas cosas' no relacionados a su carrera. No sabía (de sus vínculos con Vaticano), pero sí me dijeron: 'Él es proxeneta'. Pero nunca pensé nada malo", reveló en el programa 'Contracorriente'.