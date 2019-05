Enrique Cornejo: "Probablemente coimearon a algunos funcionarios, pero a mí no"

Enrique Cornejo ejerce su defensa en audiencia de pedido de prisión preventiva. | Fuente: Twitter: @Poder_Judicial_

Enrique Cornejo, exministro de Transportes y Comunicaciones, negó haber recibido algún soborno de parte de la empresa Odebrecht para favorecerla en la licitación de la Línea 1 del Metro de Lima. Asimismo, señaló estar "orgulloso" de la gestión que llevó a cabo durante el segundo gobierno de Alan García.

“El consorcio ganador ganó al 90% del valor referencial. La ley permite que frente al valor referencial, el que pretende ganar vaya al 90% o 110%. ¿Qué haría en su sano juicio una empresa que tiene coimeados a algunos funcionarios y cree que ya tiene asegurado el correspondiente concurso, se iría a 90% o se iría 110%? […] Las empresas que están seguras van al 110% o al 109%, Odebrecht concursó al 90%, quiere decir que no estaban seguros de ganar. Probablemente coimearon a algunos funcionarios, pero a mí no, ni a los que estamos acá”, aseguró.

Argumentó, además, que los funcionarios del Ministerio de Transportes que se habrían corrompido durante su gestión al frente de ese sector lo hicieron sin su consentimiento.

"No ha habido ningún elemento para beneficiar a una empresa, aquí hubo un esfuerzo sincero para poder lograr que los ciudadanos tengan el servicio que se merecen, y me siento muy orgulloso de haber participado en esa gestión", dijo como parte de su defensa durante la audiencia en la que el Poder Judicial evalúa un pedido de 36 meses de prisión preventiva en su contra.

"Nunca he solicitado ni recibido dinero"

La Fiscalía investiga a Enrique Cornejo por los presuntos delitos de lavado de activos, cohecho pasivo propio y colusión. La tesis del Ministerio Público es que habría beneficiado a la empresa constructora mediante la emisión de decretos de urgencia durante su gestión.

Además, se le acusa de formar parte de una presunta organización criminal que habría liderado el fallecido expresidente Alan García. “Nunca he solicitado dinero, nunca he recibido dinero y nunca he sido miembro de una organización criminal”, respondió el exfuncionario en su exposición.

También señaló que ya ha pagado el costo político de haberse visto involucrado en este caso, pero dijo no estar dispuesto a pagar el “costo penal”.

En la audiencia el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios evalúa el pedido de la Fiscalía de prisión preventiva por 36 meses contra Cornejo Ramírez, Oswaldo Plascencia, otros investigados.