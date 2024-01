El Poder Judicial dispuso la liberación de Fernando Olivera tras ser detenido por un caso de difamación

Judiciales Fernando Olivera: Poder Judicial dispuso su liberación tras ser detenido por caso de difamación contra gobernadora de Moquegua

El exministro Fernando Olivera recuperó su libertad tras haber sido detenido y conducido a la sede de División de Requisitorias de la Policía Nacional del Perú (PNP), por un proceso por presunta difamación.

El también excongresista fue detenido este viernes, 26 de enero, cuando regresó desde España y fue intervenido por la División de Requisitoria de la Policía Nacional. Olivera pasó la noche en la sede de División de Requisitorias de la Policía Nacional y recuperó su libertad esta mañana.

El Poder Judicial confirmó que Fernando Olivera había sido declarado reo contumaz por no haberse presentado a la instalación del juicio oral, el cual se realizó el 21 de diciembre del 2023.

“Sin haberme notificado debidamente, de pronto, me entero, al retornar de una operación de salud, a la vista, en el aeropuerto y me conducen acá, por difamación. Porque resulta que yo habría difamado a la gobernadora de Moquegua. Aquí se me quiere amordazar, sin respetar el legítimo derecho a la defensa”, dijo el excandidato presidencial a RPP.

Fernando Olivera afirmó en 2022 que la gobernadora de Moquegua, Gilia Gutiérrez, estaba coludida y pertenecía a una banda criminal liderada por el expresidente del Perú, Martín Vizcarra. Tras esto, fue denunciado por difamación y afrontaba un proceso judicial.

Poder Judicial dispuso su liberación

Tras ser detenido, Fernando Olivera participó en una audiencia de forma virtual, liderada por el juez Luis Talavera Herrera, del Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Mariscal Nieto, de la Corte de Moquegua, en la que se permitió su liberación.

“Poder Judicial dispone la liberación del exministro Fernando Olivera luego de realizarse de forma virtual, hoy a las 11:00 a.m., la audiencia de instalación el juicio oral por la querella por difamación interpuesta por la gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez”, detalló el Poder Judicial a través de la red social X.