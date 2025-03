Fiscal de la Nación dice que cumplieron con allanamiento en casa de Santiváñez, "pero el factor sorpresa se esfumó"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, se pronunció este martes respecto a la orden de allanamiento que el Ministerio Público ejecutó ayer en el domicilio del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, en el marco de las investigaciones que se le siguen por el presunto delito de abuso de autoridad.

En entrevista con el medio virtual Nativa, Espinoza Valenzuela indicó que la medida fue solo "cumplir con una formalidad" pues, según dijo, el "factor sorpresa" propio de este tipo de diligencias ya se había "esfumado".

"Ya lo que hemos hecho simplemente es cumplir con una formalidad, porque el factor sorpresa se esfumó, se diluyó, ya no hay, porque la razón de ser de un allanamiento es el factor sorpresa para encontrar elementos que estén vinculados a nuestra investigación", sostuvo.

"Igual lo hemos cumplido, pero ya el factor sorpresa se eliminó, simplemente hemos cumplido con la orden judicial", acotó.

En esa línea, la titular del Ministerio Público advirtió que incluso antes de que se emitiera la orden que autorizaba el allanamiento, ya algunos medios daban cuenta que esta diligencia podría darse. En ese sentido, Espinoza Valenzuela descartó enfáticamente que desde su institución se haya producido alguna filtración a la prensa.

"Hay un detalle que hemos estado detectando justo en nuestras averiguaciones: que días antes, en algunos medios […], se estaba mencionando que podría haber allanamiento para el ministro del Interior ¿Eso qué significa? ¿Desde dónde se estaba filtrando la información? Desde antes que salga la orden, la medida, ha habido por ahí un medio deslizando que se podría allanar. Pueden ser especulaciones, pero igual nosotros vamos a seguir indagando sobre esta situación", señaló.

"Cuando nosotros recibimos esa orden, a lo mucho pasa por dos manos, no por más. Por lo tanto, está absolutamente descartado que haya habido filtración del Ministerio Público. Habrá que averiguar o habrá que investigar, y en eso estamos, para determinar quién o de dónde se ha filtrado, pero no del Ministerio Público. Cuidado con eso, es preocupante", aseveró.

Asimismo, Espinoza Valenzuela afirmó que en la diligencia de ayer sí estuvo presente la Policía Nacional del Perú (PNP), aunque señaló que los efectivos solo estuvieron dispuestos a acompañar al Ministerio Público hasta antes del ingreso a la casa del ministro del Interior.

"Sí fue la Policía, pero estuvo replegada a cierta distancia. Nosotros lo que consideramos es que han tenido algún tipo de temor, no sé, de recelo de verse expuestos, no lo sabemos, porque yo he estado monitoreando personalmente en los cuatro lugares en los que se hizo el allanamiento, y sí nos ha acompañado la Policía que tiene un trabajo maravilloso en muchos casos", indicó.

"La Policía de la comisaría, de los sectores, nos ha apoyado, pero de ahí dijeron ‘doctores, hasta aquí nomás’. Nosotros comprendemos el tema, la coyuntura, el escenario, lo comprendemos. Por eso, se apersonó el personal fiscal indicado a la puerta, pero no es que hayan llegado solitos, sino que explicamos que ese había sido el tema", agregó.

Allanamiento "no es abuso de autoridad, no es extralimitación de nuestras labores y funciones"

Por otro lado, la fiscal de la Nación respondió a las críticas que recibió su institución de parte del Ejecutivo y de un sector del Parlamento que consideraron el allanamiento como un abuso de autoridad.

"No es abuso de autoridad, no es extralimitación de nuestras labores y funciones, porque nosotros somos controlados por la judicatura. Entonces, ¿por qué no se critica al juez que autorizó el allanamiento? Es un mensaje un poco extraño, porque se ataca al Ministerio Público con algunas afirmaciones muy lamentables, pero, ¿por qué no se dice nada del juez? El juez es el que decide si hay o no hay allanamiento, si hay o no razones legales. Si nos ha autorizado es porque hay razones legales, es porque sí es atendible que se realice el allanamiento", manifestó.

Espinoza consideró también que las expresiones del ministro del Interior sobre la medida -que señaló que se trataba de una "treta de la fiscal de la Nación"- pueden ser "una reacción nerviosa, preocupada", y enfatizó que la investigación fiscal no es una "persecución política".

"Nosotros estamos acostumbrados [a] que cuando realizamos investigaciones importantes, cuando estamos avanzando en buena manera en nuestras investigaciones, puede haber reacciones justificadas o injustificadas, eso ya se verá, de los denunciados. Hasta el momento, en toda mi carrera he tenido cientos, ya perdí la cuenta, de denuncias de muchos investigados, pero todas terminaron archivadas. Entendemos que es una reacción lógica, pero nosotros seguimos el debido proceso. Puede ser una reacción nerviosa, preocupada o simplemente para que no sigamos, pero yo quiero dejar en claro que seguimos el estado de derecho con un debido proceso, objetivamente, con elementos de prueba, con elementos de convicción", alegó.

"Acá no hay represalia ni persecución política. No soy política, el Ministerio Público no es político, somos un órgano constitucionalmente autónomo, técnico-jurídico, que se entienda bien. Nosotros no hacemos política, y si quieren politizar la justicia es responsabilidad de cada uno. Nosotros estamos presentando todo muy sustentado. ¿Por qué no se denuncia también al juez que autorizó el allanamiento? Porque el juez es el que autoriza. Eso es lo extraño. Se denuncia a mí, pero no al que autorizó", puntualizó.