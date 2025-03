Congresistas cuestionan allanamiento ejecutado por la Fiscalía en casa de Juan José Santiváñez

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Ministerio Público ejecutó este lunes una orden de allanamiento judicial en el domicilio del ministro del Interior Juan José Santiváñez, en el marco de las diligencias que se siguen en su contra por el presunto delito de abuso de autoridad.

La medida se desarrolló por espacio aproximado de siete horas, con el objetivo de "encontrar artefactos electrónicos o de comunicación que puedan relacionarse o vincularse con el delito de abuso de autoridad", según indicó Santiváñez.

El allanamiento fue cuestionado por el investigado titular del Mininter y por la presidenta de la República, Dina Boluarte, que acusó al Ministerio Público de "tejer un golpe de Estado blando", coludida con un sector de la prensa.

"Y ahora allanan el domicilio del ministro Santiváñez y su despacho porque saben perfectamente que le estamos haciendo la guerra a los caviares que tenían capturado al Ministerio del Interior, y no vamos a dar marcha atrás. Pueden allanar la casa de todos los ministros si quieren, pueden allanar el despacho de todos los ministros si así dispone la Fiscalía que está jugando en pared con esa mala prensa para dar un golpe de Estado blando. Ahora los golpes de Estado ya no vienen desde el Ejército, sino vienen desde el Ministerio Público", indicó la mandataria desde la sede del COEN, en el distrito de Chorrillos.

Sobre esta situación también se han pronunciado diversos congresistas. Varios de ellos cuestionaron la diligencia llevada a cabo por la Fiscalía.

Fernando Rospigliosi: "Es una represalia de la Fiscalía contra el ministro del Interior"

El congresista Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) consideró que el allanamiento se trataba de una "represalia" del Ministerio Público contra el ministro del Interior, porque este presentó una denuncia constitucional contra la fiscal de la nación en días anteriores.

“Sin duda, es una represalia de la Fiscalía contra el ministro del Interior, dado que el ministro del Interior ha defendido una ley aprobada por el Congreso que devuelve la investigación preliminar a la Policía y el ministro había señalado que iba a denunciar a la fiscal de la nación", indicó.

"Yo creo que eso es un abuso de la fiscal de la Nación que realiza constantemente allanamientos a personas como si fueran delincuentes y, en este caso, es una clara represalia porque el ministro del Interior, en este caso, está tratando de defender la ley que ha sido aprobada por el Congreso y que la Fiscalía se niega a aplicar”, agregó.

Asimismo, Rospigliosi Capurro se refirió al presunto pago de coimas a jueces y fiscales en que, según un reportaje de Cuarto Poder, Santiváñez Antúnez habría incurrido cuando era abogado litigante.

"No hay ninguna evidencia de eso, a menos que la Fiscalía tenga alguna prueba, no tiene absolutamente nada para justificar este tipo de acciones, en mi opinión, pero veremos que se desarrollen las investigaciones. Pero no puede ser que, por alguna denuncia, alguna acusación, inmediatamente allanen a un ministro. Yo creo que es un exceso de la Fiscalía que ya nos tiene acostumbrados a este tipo", apuntó.

Tania Ramírez: Es "la primera vez que he visto un caso que, por abuso de autoridad, se allanen viviendas"

La congresista Tania Ramírez, también de la bancada fujimorista, cuestionó que se haya realizado una diligencia de este tipo por el caso que se investiga y exhortó a la fiscal de la nación a allanar también domicilios de magistrados.

"Yo [es] la primera vez que he visto un caso que, por abuso de autoridad, se allanen viviendas. Hay casos más graves, como por ejemplo el caso de la señora Barreto y de otros fiscales que son casos más graves imputables, pero no les allanan hasta ahora sus viviendas", cuestionó.

"Exhortamos a la fiscal de la nación que con esa vara que mide a uno mida a todos, nada más. Yo solamente la exhortaría a ello", puntualizó.

Jorge Montoya: "Todo está apuntándose para que sea censurado el ministro del Interior"

Por su parte, el parlamentario Jorge Montoya (Honor y Democracia) consideró que el allanamiento al domicilio de Santiváñez y los recientes cuestionamientos periodísticos en su contra apuntan a su censura en el Congreso.

"Tenemos que ver bien el tema porque no es un tema fácil de manejar, es complicado. Todo está apuntándose para que sea censurado el ministro del Interior. Yo pregunto, ¿qué propuestas nuevas están dando los que quieren censurarlo? Por dichos, no vamos a juzgar a las personas, los dichos afectan la honra. En este momento, su casa ha sido intervenida", indicó.

"El ministro del Interior ha denunciado también a la fiscal de la nación, el ministro del Interior ha recibido denuncias de la Fiscalía", agregó.

Consultado acerca de si había decidido defender al ministro del Interior, Montoya aseguró que actúa sobre hechos.

"No hago una defensa firme, yo evalúo las situaciones y actúo sobre hechos concretos", puntualizó.

