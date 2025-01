Abogado de Juan José Santiváñez dice que información previa del celular de su cliente no fue recuperada cuando cambió de equipo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Carlos Caro, abogado del ministro del Interior Juan José Santiváñez, en diálogo con RPP, se pronunció acerca del pedido de la Fiscalía de la Nación para que su patrocinado entregue el chip de su equipo celular, utilizado entre abril y julio del año pasado, así como su cuenta en iCloud y la respectiva contraseña. Esto, en el marco de la investigación que se le sigue al titular del Mininter por presunto abuso de autoridad.

Como se sabe, el Ministerio Público pidió que, en el lapso de 48 horas, se le hiciera entrega de dicha información dado que -según indica el documento fiscal al que RPP tuvo acceso-, el equipo que entregó la defensa legal de Santiváñez, en diciembre pasado, "tiene la condición de restablecido" y "no hay ninguna información" en él.

Vale resaltar que, tras conocerse esta solicitud, Santiváñez Antúnez indicó que no entregará su clave de acceso de iCloud a la Fiscalía, ya que así se podría acceder a "toda" su información. Por su parte, el Ministerio Público, en un comunicado, resaltó que "la información que se obtendrá no vulnera sus derechos fundamentales, ya que el periodo en el que ocurrieron los hechos está identificado y no se pretende acceder a información personal".

Al respecto, Caro Coria sostuvo que su cliente cambió de celular en octubre del año pasado, y que la solicitud de la Fiscalía fue en diciembre. Según dijo, la información que contenía ese anterior equipo "no se ha recuperado". Además, señaló que "ya no existe" un chip físico.

"Lo que se comunicó a la Fiscalía, en diciembre del año pasado, es que el señor Santiváñez había cambiado de celular. Ahora tiene un iPhone 16 y él, en el mes de octubre, hizo el traslado de información a su nuevo celular. Cuando la Fiscalía le pide el chip físico, se informa a la Fiscalía, muy claramente, que el chip físico ya no existe porque existe un chip virtual […] y eso es algo que la Fiscalía lo puede comprobar claramente con el operador telefónico respectivo", aseveró.

"Entonces, desde esa perspectiva, cuando se ha efectuado la migración de todo el sistema, la información previa no ha sido recuperada. Entonces, por más de que la Fiscalía, a estas alturas del partido, solicite que el señor Santiváñez entregue más información, dudo mucho que puedan acceder a más información cuando esta no se ha recuperado, porque ha habido todo un cambio de sistema", sostuvo.

Asimismo, el jurista subrayó que "no existe una obligación para hacer entrega de esa información", ya que "el imputado no tiene ningún deber u obligación de contribuir con la acusación, entregando su información".

"Yendo al fondo del tema, ese oficio [fiscal] llega en diciembre, con el pedido de la Fiscalía, pero ya el señor Santiváñez, en octubre, es decir, seis meses después de los hechos, ya había cambiado de celular. Lo que hace una persona cuando cambia de celular es reseteo del anterior, porque no usa dos celulares, ni tres celulares, y él migró toda esa información al iPhone 16, con un chip virtual, ya no físico", recalcó.

"Eso se le informó a la Fiscalía en el mes de diciembre. Entonces, nos parece raro que, un mes y medio después, salgan con estas peticiones y a nivel público", agregó.

Además, al ser consultado si el equipo entregado a la Fiscalía no tenía información alguna, el abogado respondió que, "en efecto", se partió "de lo que pedía la Fiscalía".

"En efecto, y eso se hizo entrega a través de una carta, un escrito firmado por el señor ministro, a inicios de diciembre del año pasado [...] Partimos de lo que pedía la Fiscalía, [que] solicitó lo siguiente: entregue usted el equipo utilizado al momento de los hechos, es decir, mayo del 2024. Segundo, entreguen ustedes el chip, y tres, entreguen ustedes la clave de acceso", acotó.

Caro Coria también consideró "exagerado" que el Ministerio Público solicite el acceso a la cuenta iCloud del ministro del Interior.

"La preocupación del ministro es que la entrega del iCloud no solamente […] te permite acceder al chat, es decir, al WhatsApp. También te permite ingresar a correos electrónicos, fotografías, grabaciones, cuentas bancarias, redes sociales; es decir, todo lo que pueda significar tu propia trazabilidad digital y eso es algo que él ha decidido -es una decisión personal de él- no entregar ni poner a disposición de la Fiscalía, porque la Fiscalía ya ha tenido nueve meses para hacer esto", refirió.

"[La Fiscalía], de forma directa, le pidió todo el acceso al iCloud. Yo creo que eso ha sido erróneo, vamos a decirlo así, exagerado, desproporcionado; y eso ha ameritado una respuesta también contundente de parte del ministro", puntualizó.

Acusa "negligencia" del Eficcop

Carlos Caro indicó que la Fiscalía de la Nación tiene como "punto de partida" de este caso "la información entregada por el señor Junior Izquierdo", la cual, según dijo, "hasta el día de hoy, no ha sido extraída" de su celular, "porque lo único que hay son actas, supuestas visualizaciones, fotografías de pantallazos, pero no existe la cadena de custodia digital".

"Entonces, la Fiscalía tiene la herramienta, porque la Fiscalía tiene el celular del señor Junior Izquierdo y lo que tiene que hacer es convocar a una diligencia, con las partes procesales, para la extracción de esta información, siguiendo las reglas de la cadena de custodia digital. Entonces, la herramienta la tiene la Fiscalía […] Basta con que se haga la verificación en un celular, se puede tomar nota de a qué celular se envió la información, y comprobarlo", señaló.

No obstante, el abogado acusó una "negligencia" de parte del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) como la causa de la demora de esta diligencia en el celular de Izquierdo Yarlequé.

"Eso ha sido por negligencia, pero no de la Fiscalía de la Nación, sino del Equipo Especial del Eficcop. Cuando existía y estaba a cargo de la doctora Barreto, ellos lo que hicieron fue, sin investigar al señor Santiváñez, recibieron las declaraciones en la sombra, bajo la mesa, a escondidas, del señor Junior Izquierdo y del señor [Harvey] Colchado", alegó.

"En una investigación cuya carpeta era secreta y sin ser el ministro investigado [...], cogieron los teléfonos, los encriptaron, los lacraron y empezaron a sacar la información, supuestamente, a través de los mecanismos de canales digitales […] Nosotros lo que hemos dicho es que eso no tiene un valor probatorio, porque ni el señor ministro ni su abogado han estado presentes en esa diligencia. Lo único que ha hecho el Eficcop desde entonces es mandar actas de visualización, fotografías de los pantallazos, de modo que la punta de la madeja, el rastro, lo tiene el Ministerio Público. Es la Fiscalía la que tiene el celular y hasta ahora no hacen entrega del celular. El Eficcop no ha entregado el celular original del señor Izquierdo a la Fiscalía de la Nación", indicó.

Caro Coria consideró que cuando se acceda "a la pantalla del señor Izquierdo", se verá "toda la cadena de conversaciones que hay".

"Y, en esa cadena de conversaciones, como yo he adelantado en alguna ocasión, el propio señor Izquierdo aparece pidiendo una serie de favores, que son impropios con su función policial, al señor ministro, y él la rechaza. Yo me imagino que esa es la razón por la cual han cortado la información y solamente se quiere mostrar lo que convenga a la acusación y no lo que conviene a la defensa del señor Santiváñez", sostuvo.

Finalmente, el abogado resaltó que "en esas conversaciones entregadas por el señor Junior Izquierdo nunca se menciona el señor Marco Sifuentes".

"Se habla de La Encerrona, no se habla con el nombre y apellido del señor Marco Sifuentes", puntualizó.