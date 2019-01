El fiscal Juárez dijo que la Fiscalía va a demostrar que "ingresó dinero ilícito (a la campaña del Nacionalismo) que fue introducido al circuito económico y fue lavado por falsos aportantes para darle el aire de legalidad".

El último viernes, el fiscal Germán Juárez Atoche anunció que concluyó su investigación preparatoria en contra del expresidente Ollanta Humala y de su esposa Nadine Heredia por presuntos aportes irregulares a la campaña presidencial 2011. Afirma que existen graves elementos de convicción que sustentan la tesis del Ministerio Público y que este caso será la “madre” de otros.



“He tomado la decisión y he sacado la resolución en ese sentido. He dado por concluida la investigación para pasar a la siguiente fase de juicio”, precisó al dominical Panorama. “Si la tesis no se hubiera cumplido, no hubiera cerrado la investigación”.



Con esta seguridad, el fiscal considera que “va a abrir camino este caso porque acá se va a determinar de alguna manera judicial si esos aportes constituyen lavado de activos y dependerán de los demás casos que corren la misma suerte”.



"La Fiscalía va a demostrar que ingresó dinero ilícito y ese dinero fue introducido al circuito económico y fue lavado por falsos aportantes para darle el aire de legalidad", dijo Juárez Atoche.



“Si logramos una sentencia en primera instancia, que lógicamente vana a apelar, en segunda y, finalmente, en casación -que estoy seguro se va a tener (que llevar)-. Se cierra esa tesis y es amparada. Los demás casos van a llevar la misma suerte. Este es un caso madre que va a determinar los demás casos”, afirmó a Panorama.



Es decir, los casos de los aportes de campaña a otros candidatos a la presidencia correrían el mismo rumbo, entre ellos, Perú Posible, Fuerza 2011, Partido Aprista. Peruanos por el Kambio, entre otros implicados.



"La tesis del Ministerio Público es que una parte fue utilizada para la campaña electoral y otra parte para la compra de bienes. Ahí está la casa de Nadine Heredia en Surco", dijo Juárez Atoche.