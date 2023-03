Incorporan a Boluarte y Shimabukuro en investigación por lavado de activos

El fiscal de lavado de activos Richard Rojas dispuso incorporar a Pedro Castillo, Dina Boluarte y Henry Shimabukuro como investigados en la presunta comisión de los delitos de organización criminal y financiamiento prohibidos. En el caso del exmandatario es por el presunto delito de lavado de activos, mientras que en el caso de Dina Boluarte se dispuso ampliar nuevos hechos vinculados al delito de lavado de activos por la campaña electoral del 2021.

Este martes, el empresario y exasesor de Palacio de Gobierno Henry Shimabukuro reveló que ha entregado al Ministerio Público una serie de audios, fotografías y conversaciones de WhatsApp que demostrarían las coordinaciones que realizaba con la presidenta Dina Boluarte durante la segunda vuelta de las elecciones generales del 2021.

Shimabukuro, investigado por el caso ‘Gabinete en las Sombras’, afirmó que contribuyó y asumió los gastos de la campaña de Perú Libre, desde el inicio de la segunda vuelta hasta la vigilia que realizaron los simpatizantes de Pedro Castillo en los exteriores del Jurado Nacional de Elecciones a la espera de que se anunciara al ganador.

"Vouchers, corridas del banco que he hecho con mi tarjeta, algunas boletas, algunas pruebas de documentos que hacía cotizaciones. [¿Hay otras pruebas de las coordinaciones?] Audios, fotografías, videos, yo se lo he entregado a la Fiscalía para que lo haga público y lo presente a la opinión pública o por último que me llamen", declaró.

Según el empresario, las conversaciones con la entonces candidata a la Vicepresidencia incluyen agradecimiento por las compras, aportes y el apoyo dado en la campaña. "Sí hay cruces de WhatsApp donde ella me agradece por las compras de pasajes o viáticos. Esas son pruebas suficientes", aseveró.



Shimabukuro detalló que, si bien no le dio dinero directamente a Boluarte, los aportes fueron entregados a través de intermediarios, entre ellos la exasesora Maritza Sánchez y Víctor Torres. Consultado por la procedencia de su dinero, respondió que financió la campaña con los ingresos obtenidos de su empresa dedicada a la ingeniería y construcción.

🚨| Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos amplió investigación contra Pedro Castillo, Dina Boluarte y Henry Shimabukuro por los delitos de financiamiento prohibido de organizaciones políticas, lavado de activos y organización criminal. 1/2 pic.twitter.com/xWfrvbtd1n — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) March 29, 2023

Comisión de Fiscalización podría citar a Dina Boluarte

Sobre este caso, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, no descartó citar a la presidenta Dina Boluarte por los presuntos financiamientos a su campaña electoral que habría realizado Henry Shimabukuro, investigado por el caso 'Gabinete en la sombra'.

El parlamentario manifestó que el oficio presentado por la bancada Cambio Democrático, ya se encuentra en mesa de partes y respondió sobre cuándo se dará cuenta a trámite a la solicitud de investigación.

"Tengo entendido que está en mesa de partes de la comisión de Fiscalización (...) Si no es mañana, podría ser en la próxima sesión...podría ser el viernes...Yo estoy afirmando que va a ser citada [Dina Boluarte] la próxima semana, pero tampoco descarto. Nosotros vamos a realizar actos indagatorios y en esa oportunidad, si se cree conveniente, se tomará la declaración de la presidenta Dina Boluarte", dijo.

Las declaraciones ocurren luego que Henry Shimabukuro asegurara que corrió con los gastos de pasajes, estadía, comidas y demás durante la campaña presidencial de Dina Boluarte en las elecciones generales de 2021. Como se sabe, el investigado empresario está citado por la comisión de Fiscalización a las 9:00 a.m. para que testifique sobre el caso 'El Español'.



