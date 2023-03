El titular de Produce cuestionó las declaraciones de Shimabukuro | Fuente: Produce

El ministro de la Producción, Raúl Pérez Reyes, señaló estar convencido de que la presidenta Dina Boluarte no ha recibido dinero por parte del exasesor Henry Shimabukuro, esto luego de que él asegurara en diálogo con RPP Noticias que tiene pruebas de haber aportado a la campaña de la mandataria. En tal sentido señaló que el objetivo "no perderse en chismes" ni "cosas menudas".

"Nosotros tenemos las cosas bien claras. La presidenta ha sido muy directa con nosotros, nos ha explicado el problema y nosotros trabajamos justamente para resolver los problemas que el país tiene y no perdidos en tanto detalle del chisme de que se sentó en mi carro y por tanto yo le financié la campaña. No deberían distraernos en este momento. Necesitamos ahora atender la emergencia", manifestó desde Lambayeque.

Pérez Reyes también dio su opinión sobre la moción de vacancia. Al respecto, señaló que el Ejecutivo es respetuoso de la Constitución y los procedimientos parlamentarios, pero que a su parecer no existen razones para destituir a Dina Boluarte del cargo.

Estas declaraciones las realizó durante su visita a Lambayeque, a donde llegó para visitar a los distritos afectados por las lluvias. Aquí recorrió Olmos, Chongoyape, Íllimo, Pacora, donde se levantó el registró para las personas que serán beneficiarias de los bonos de Vivienda.



Shimabukuro entregará pruebas sobre coordinaciones

El empresario y exasesor de Palacio de Gobierno, Henry Shimabukuro, reveló este martes que ha entregado a la Fiscalía una serie de audios, fotografías y conversaciones de WhatsApp que demostrarían las coordinaciones que realizaba con la presidenta Dina Boluarte durante la segunda vuelta de las elecciones generales del 2021.

Shimabukuro habló en RPP Noticias y afirmó que contribuyó y asumió los gastos de la campaña de Perú Libre, desde el inicio de la segunda vuelta hasta la vigilia que realizaron los simpatizantes de Pedro Castillo en los exteriores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a la espera de que el ente electoral anunciara al ganador de los comicios.

“Váuchers, corridas del banco que he hecho con mi tarjeta, algunas boletas, algunas pruebas de documentos que hacía cotizaciones. [¿Hay otras pruebas de las coordinaciones?] Audios, fotografías, videos, yo se lo he entregado a la Fiscalía para que lo haga público y lo presente a la opinión pública o por último que me llamen”, declaró.

Según el empresario, las conversaciones con la entonces candidata a la Vicepresidencia de la República incluyen agradecimiento por las compras, aportes y el apoyo dado en la campaña.