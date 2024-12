Fiscal Pérez Gómez insistió en pedido al PJ para que se reevalúe levantamiento de su secreto bancario y reserva tributaria

El fiscal José Domingo Pérez Gómez es investigado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El fiscal José Domingo Pérez Gómez insistió en su solicitud al Poder Judicial para que ordene un reexamen de la medida de levantamiento de su secreto bancario y de su reserva tributaria y bursátil en la investigación que se le sigue por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.



El magistrado apeló el último 11 de julio la resolución emitida por el Juzgado Superior de Investigación Preparatoria en la que declaró infundada la solicitud de reexamen de la medida de levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y bursátil que planteó en este caso.



El magistrado demanda que se revoque está resolución de primera instancia y se declare fundada su solicitud al sostener que la fecha de adquisición de un vehículo que originó está investigación no es congruente con la fecha que comprende la medida de levantamiento del secreto bancario; que la fecha establecida no corresponde al marco temporal del hecho objeto de investigación; que la medida de levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria y bursátil no es razonable ni proporcional por tratarse de años que no guardan relación o pertinencia con el marco temporal del hecho objeto de la investigación.



Al respecto, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró "bien concedido" el recurso de apelación del fiscal Pérez Gómez por haber cumplido los presupuestos procesales para ser admitido y dispuso que se programe fecha y hora para su evaluación con la participación de las partes involucradas a fin de emitir una decisión final al respecto en los próximos días.



El último domingo 15 de diciembre, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, informó en el programa Punto final de Latina que su despacho aprobó el inicio de una investigación preparatoria al fiscal José Domingo Pérez Gómez por el presunto delito de enriquecimiento ilícito en atención a una pericia que da cuenta sobre un supuesto desbalance patrimonial, por lo que se llevarán a cabo varias diligencias al existir observaciones de la parte denunciada.



No obstante, la magistrada precisó que el fiscal Pérez Gómez seguirá en su cargo y continuará al frente de los casos asignados a su despacho porque los hechos denunciados no son de “una entidad tan grave”, como para pedir su retiro o suspensión.