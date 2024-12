Luz Pacheco dice que TC delimitirá "hasta dónde se puede investigar" a Dina Boluarte: "La Presidencia debe tener alguna protección"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Luz Pacheco Zerga, presidenta del Tribunal Constitucional (TC), en entrevista con El Comercio, se pronunció respecto a la demanda competencial presentada por el Ejecutivo contra el Ministerio Público y el Poder Judicial, ante el máximo intérprete de la Constitución.

Como se recuerda, el pasado mes de agosto, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, indicó que dicha demanda busca que el TC defina bajo qué circunstancias un jefe de Estado puede ser acusado, ya que, según dijo, esto solo puede darse bajo las razones contenidas en el artículo 117 del texto constitucional.

"Esta demanda es pensada en los presidentes que vengan a futuro, a fin de que sus funciones constituciones no se vean mermadas ante los llamados de la Fiscalía", remarcó en ese momento.

Al respecto, Pacheco Zerga estimó que su entidad resolverá la demanda en el primer trimestre del 2025 y que, actualmente, están a la espera de la contestación del Ministerio Público ante dicha causa. Además, consideró que con el fallo se delimitará "hasta dónde se puede investigar" a Dina Boluarte.

"En el caso de la presidenta, tenemos entre manos una demanda competencial que ha planteado justamente el Ejecutivo contra el Ministerio Público y vamos a delimitar hasta dónde, sobre qué base se puede investigar a la presidenta, porque indudablemente la Presidencia de la República debe tener alguna protección. Es una persona aforada y hay que verlo con detalle", aseveró.

"Todos vemos la cantidad de denuncias que existen y eso, indudablemente, afecta [a la Presidencia]. Por eso es tan importante nuestra decisión en este conflicto competencial. Esperemos que tarde lo indispensable para aclarar con una sentencia. Yo no puedo adelantar opinión", agregó.

En otro momento, la presidenta del TC consideró que, "probablemente", la izquierda no le perdona a Dina Boluarte haber asumido la Presidencia sin seguir el ideario de Perú Libre, partido con el que fue elegida como vicepresidenta de la República.

"Probablemente [no le perdona] que haya asumido la presidencia y que no haya seguido el ideario de Perú Libre que es marxista leninista, mariateguista, un pensamiento absolutamente antidemocrático. Eso es el pensamiento de Sendero Luminoso", sostuvo.

Sobre acuerdo de la Fiscalía con Odebrecht: "Hemos dañado la falsa colaboración eficaz"

Por otro lado, Luz Pacheco se pronunció sobre el fallo del TC que ordenó que se haga público el acuerdo de colaboración eficaz suscrito entre el Equipo Especial Lava Jato y la empresa Odebrecht.

Cabe indicar que, el pasado 18 de diciembre, dicha entidad declaró fundada una demanda de habeas data y dispuso que el Ministerio Público entregue al demandante una copia del Acuerdo de Beneficios y Colaboración Eficaz, suscrito en febrero del 2019, y del Acuerdo Complementario, celebrado en mayo de ese año con la referida constructora brasilera.

Este fallo fue criticado por Silvana Carrión, procuradora Ad Hoc para el Caso Lava Jato, quien consideró que el TC afectó la figura de la colaboración eficaz.

"El Tribunal Constitucional, al momento de resolver este pedido sobre el acuerdo con Odebrecht, ha resuelto o ha fijado criterios de manera general para la sentencia de colaboración. Hubiera sido interesante que solamente lo acote al caso Odebrecht, y que se haga la entrega al caso Odebrecht, pero no, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado más allá y lo que ha indicado es que una vez que se aprueba un acuerdo de colaboración y se emite una sentencia, esta recobra la calidad de pública, lo cual no es correcto en el proceso de colaboración eficaz", aseveró Carrión en RPP.

Sobre este punto, la presidenta del TC señaló que lo que se ha dañado es "la falsa colaboración eficaz".

"Todos los extranjeros implicados [en el caso Odebrecht] no tienen ningún tipo de sentencia ni se los está investigando, incluso no van a colaborar más. La colaboración eficaz [...] la malograron los mismos que dijeron que la iban a hacer. Nosotros no recuperamos mucho dinero, al contrario, hemos perdido un montón. No creo que hayamos hecho daño a la colaboración eficaz, hemos dañado la falsa colaboración eficaz para que quede al descubierto que no puede ser un mecanismo para la impunidad", sostuvo.

Consultada sobre si el acuerdo con Odebrecht se trató de un acuerdo de impunidad, Pacheco Zerga consideró que, en los hechos, fue así.

"En los hechos ha sido. Ahí tenemos algunos peajes. Tenemos que ver hechos que hablan por las personas y confirman todas las acusaciones de corrupción", puntualizó.