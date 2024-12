Nilo Burga habría recibido mensajes amenazantes por teléfono antes de ser encontrado muerto, dijo su abogado

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Nilo Burga, presidente del directorio de la empresa Frigoinca, fue encontrado muerto en un hotel de Magdalena, el pasado miércoles. El empresario afrontaba una investigación fiscal relacionada al caso Qali Warma, referido a la presunta comercialización de conservas en mal estado de la marca Don Simón para dicho programa social, con la complicidad de funcionarios públicos.

Aunque inicialmente la defensa legal de Burga Malca señaló que podría tratarse de un suicidio, el certificado de necropsia reveló que la causa de su muerte fue un "shock hipovolémico" con "heridas cortantes en región cervical y punzocortopenetrante en la región toráxica", producidas con "arma blanca". Actualmente, estos hechos también son investigados por el Ministerio Público.

Al respecto, César Euscátegui, abogado del fallecido empresario, en diálogo con RPP, dio más detalles en torno a la muerte de su patrocinado. Según indicó, este recibió amenazas antes de ser hallado sin vida.

"A la altura de la investigación, para mí, sí se habría cometido un delito"

Al día siguiente de que se encontró sin vida al presidente de Frigoinca, Euscátegui, adelantó en RPP que podría tratarse de un suicidio considerando que su patrocinado había dejado un manuscrito "hecho por una tercera persona", pero firmado por el empresario.

"(En el manuscrito se habla) de un tema familiar y también él manifiesta algunos hechos sobre la situación del caso en concreto. Es un documento amplio, de varias hojas. Hasta el momento (la hipótesis) es que ha sido un suicidio", sostuvo en ese momento.

Esta hipótesis también fue sostenida por el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien horas después, en una conferencia de prensa, destacó que no había "indicios de ningún tipo de violencia" en el lugar donde se encontró el cuerpo. “Los primeros actos de investigación darían presumiblemente a entender que estaríamos frente a una autolesión", remarcó.

No obstante, Euscátegui indicó ahora que, tal como vienen dándose las investigaciones, existirían razones para suponer que la muerte sería producto de un hecho delictivo.

"A la altura de la investigación, para mí, sí se habría cometido un delito, porque el supuesto manuscrito que él dejaba, entre comillas, despidiéndose, no es tan una despedida, al contrario, es un documento que iba a ser entregado al abogado para que este mismo [lo] ingrese a la Fiscalía. ¿Por qué digo esto? Uno, si yo quiero dejar un documento despidiéndome lo llevo a la habitación, no lo tengo guardado en mi vehículo; y uno de los extractos de este documento dice: yo, Nilo Burga, me dirijo a usted […], representante de la Fiscalía, manifestando que la señora Noemí [Alvarado] y su esposo habrían confabulado contra la empresa [Frigoinca]", refirió.

Cabe resaltar que Noemí Alvarado es una extrabajadora de Frigoinca, que denunció a los medios de comunicación que, entre el 2021 y el 2023, la empresa comercializó carne de caballo haciéndola pasar como carne de res para el programa Qali Warma.

Euscátegui indicó no solo que en el manuscrito que dejó su patrocinado había mencionado a Alvarado, sino que este le manifestó en dos o tres ocasiones que tenía "miedo" de ella y de su entorno. Además, resaltó que Burga Malca le mostró a su pareja mensajes amenazantes que recibió antes de ser encontrado muerto.

"Hay dos documentos: uno, del cual él hace un borrador, y este borrador después es transcrito con la letra de la pareja del señor Nilo Burga; pero, en el borrador que él hace de puño y letra, manifiesta que la señora Noemí [Alvarado] estaría detrás de todo esto en compañía con las empresas de competencia. Él manifiesta, en un extracto de este documento, que la señora Alvarado y su esposo estarían detrás de todo esto, ayudados con la competencia de la empresa Frigoinca", aseveró.

"En dos o tres oportunidades me manifestó: ‘doctor, yo tengo miedo de la señora Noemí Alvarado y de su entorno, tengo miedo’. Eso me manifestó, literalmente. A mí nunca me mostró amenazas, como sí se lo mostró a su esposa", agregó.

¿Qué decían los mensajes amenazantes?

El abogado sostuvo que la pareja de su patrocinado declaró ante la Policía que los mensajes amenazantes que le mostró Burga Malca decían: "el siguiente eres tú".

"Declaró también la pareja del señor Nilo Burga que le había enseñado un mensaje [donde] lo habían amenazado a él, concretamente el mensaje decía ‘el siguiente eres tú’", indicó.

"Yo estoy mencionando lo que la esposa, concretamente, ha declarado y ha manifestado ante efectivos policiales, que él le había enseñado […], que le había mostrado en su celular una amenaza contra la persona del señor Nilo Burga, y la pareja dice que esta amenaza seguiría en el celular del señor para que pueda ser identificado. El teléfono lo había dejado en su casa, está lacrado, se va a hacer la visualización", añadió.

"El mensaje todavía está en el celular, se va a hacer las diligencias de deslacrado y visualización", puntualizó.