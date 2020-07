El pleno la JNJ decidió suspender al fiscal por pertenecer supuestamente a la red de Los Cuellos Blancos del Puerto. | Fuente: Andina

Tras seis días de evaluación, la Junta Nacional de Justicia decidió suspender por seis meses de sus funciones al fiscal supremo Tomás Gálvez por pertenecer presuntamente a la red de Los Cuellos Blancos del Puerto.

Aún queda por saberse la decisión que ha tomado el pleno en cuanto al caso del ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, quien también ha sido señalado por pertenecer a esta red.

"No he cometido ningún hecho ilícito. Los hechos que se me imputan son hechos positivos, que creo yo que me enaltecen. Son hechos en los que he buscado evitar una arbitrariedad, no un hecho de corrupción, no torcer la voluntad de la administración de justicia, sino, más bien, optimizarla", señaló ante la Junta Nacional de Justicia el pasado 8 de julio.

Gálvez viene siendo investigado por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, presunta organización integrada por fiscales, jueces y abogados que habrían beneficiado a sus conocidos con fallos, o puestos en cargos públicos a cambio de favores o altas cifras de dinero.

Parte de estos acuerdos, que salieron a la luz hace dos años, fueron registrados a través de escuchas telefónicas a llamadas realizadas entre miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, jueces y fiscales, audios que mostrarían presuntos casos de corrupción.

La JNJ inició un proceso disciplinario inmediato en contra del fiscal supremo Tomás Gálvez, entre otras autoridades del ámbito judicial, en febrero de este año por sus presuntos vínculos. Hace algunas semanas, el fiscal presentó un nuevo recurso de inhibición para evitar que bajo este proceso pueda perder el cargo, sin embargo el pleno de la JNJ decidió por unanimidad declarar improcedente el recurso presentado.

Por otro lado, en cuanto al caso de Pedro Chávarry, el pleno de la Junta Nacional de Justicia programó audiencia para este martes 14 de julio a las 10 de la mañana. El instructor del caso solicita la suspensión provisional del cargo del fiscal supremo, involucrado también en esta red. En febrero de este año,