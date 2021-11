Fiscalía dispone diligencias en el caso de presuntos ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas. | Fuente: Andina

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción ha iniciado la recopilación de información para determinar si existe delito en el caso de presuntos ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas, confirmaron fuentes de RPP Noticias.

Esta información se suma a la solicitud de la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción al Ministerio Público para abrir una investigación preliminar por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de tráfico de influencias, contra Arnulfo Bruno Pacheco Castillo, secretario general del Despacho Presidencial, y quienes resulten responsables.

La Procuraduría Anticorrupción señaló que, como parte de su función de la defensa jurídica de los intereses del Estado, toma acción solicitando que se realicen las diligencias que sean necesarias para esclarecer los hechos denunciados.



En las próximas horas se conocerá cuál es el despacho fiscal que asumirá esta investigación.

Las denuncias

Los excomandantes generales del Ejército, José Vizcarra, y de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), Jorge Chaparro, acusaron en vísperas al ministro de Defensa, Walter Ayala, y a Bruno Pacheco de haber pedido ascender a un general y dos coroneles de forma irregular.



Sin embargo, Walter Ayala, quien ha puesto su cargo a disposición del presidente Pedro Castillo, rechazó haber tratado de influir en el proceso de renovación de la cúpula militar.



"Lo que yo niego es una interferencia en los ascensos. Es más, cuando los ascensos llegan a mi mano, yo no lo observé, yo he firmado y lo he publicado", expresó ante la prensa.