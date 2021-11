Pedro Castillo, presidente de la República. | Fuente: Presidencia Perú

La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción pidió a la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima el inicio de una investigación preliminar por la presunta comisión del delito contra la administración Pública, en la modalidad de tráfico de influencias, contra Arnulfo Bruno Pacheco Castillo, secretario general del Despacho Presidencial, y quienes resulten responsables.



Ante la información difundida en Ampliación de Noticias de RPP sobre presuntas presiones a comandantes generales para lograr el ascenso de oficiales de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) por recomendación, la Procuraduría Anticorrupción señaló que, como parte de su función de la defensa jurídica de los intereses del Estado, toma acción solicitando que se realicen las diligencias que sean necesarias para esclarecer los hechos denunciados.



Los excomandantes generales del Ejército, José Vizcarra, y de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), Jorge Chaparro, acusaron en vísperas al ministro de Defensa, Walter Ayala, y a Bruno Pacheco de haber pedido ascender a dos coroneles de forma irregular.



Sin embargo, Walter Ayala, quien ha puesto su cargo a disposición del presidente Pedro Castillo, rechazó haber tratado de influir en el proceso de renovación de la cúpula militar.



"Lo que yo niego es una interferencia en los ascensos. Es más, cuando los ascensos llegan a mi mano, yo no lo observé, yo he firmado y lo he publicado", expresó ante la prensa.





