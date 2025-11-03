Fiscalía pide al PJ ampliar por 36 meses plazo de investigación a Alejandro Sánchez en caso 'Asesores en la sombra'

El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder consideró necesaria una prórroga, a fin de realizar las diligencias necesarias para esta investigación.

El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial que amplie por 36 meses el plazo de la investigación preparatoria seguida al empresario Alejandro Sánchez, sindicado por la Fiscalía como el financista del expresidente Pedro Castillo y otros por el caso denominado "Asesores en la Sombra".

El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder consideró necesario que se otorgue una prórroga de 36 meses, a fin de efectuar todas las diligencias que se encuentran pendientes de realizar y que van a permitir un correcto esclarecimiento de los hechos investigados, evitando con ello la impunidad.

Este requerimiento fiscal de prórroga de la investigación preparatoria fue presentado ante el despacho de la jueza Margarita Salcedo, quien programó para el martes 11 de noviembre a las 9 de la mañana una audiencia virtual para su evaluación con la participación de las partes procesales involucradas a fin de emitir una decisión al respecto en los próximos días.

Según la Fiscalía, los denominados "Asesores en la Sombra" formarían parte de una presunta organización criminal que habría encabezado el expresidente Pedro Castillo y que habría actuado en diversos actos Ilícitos cometidos por dicha red.