Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Fiscalía pide al PJ ampliar por 36 meses plazo de investigación a Alejandro Sánchez en caso 'Asesores en la sombra'

Alejandro Sánchez.
Alejandro Sánchez. | Fuente: RPP
Julio Cisneros

por Julio Cisneros

·

El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder consideró necesaria una prórroga, a fin de realizar las diligencias necesarias para esta investigación.

El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial que amplie por 36 meses el plazo de la investigación preparatoria seguida al empresario Alejandro Sánchez, sindicado por la Fiscalía como el financista del expresidente Pedro Castillo y otros por el caso denominado "Asesores en la Sombra".

El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder consideró necesario que se otorgue una prórroga de 36 meses, a fin de efectuar todas las diligencias que se encuentran pendientes de realizar y que van a permitir un correcto esclarecimiento de los hechos investigados, evitando con ello la impunidad.

Este requerimiento fiscal de prórroga de la investigación preparatoria fue presentado ante el despacho de la jueza Margarita Salcedo, quien programó para el martes 11 de noviembre a las 9 de la mañana una audiencia virtual para su evaluación con la participación de las partes procesales involucradas a fin de emitir una decisión al respecto en los próximos días.

Según la Fiscalía, los denominados "Asesores en la Sombra" formarían parte de una presunta organización criminal que habría encabezado el expresidente Pedro Castillo y que habría actuado en diversos actos Ilícitos cometidos por dicha red.

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP221 | INFORMES | Todo sobre el DNI electrónico: ¿para qué sirve la clave PIN?

Muchos peruanos aún ignoran los beneficios del DNI electrónico. No saben qué es la clave PIN que contiene este documento y muchos ni siquiera la recuerdan. Esta es una herramienta esencial para realizar trámites digitales. En el siguiente informe de El Poder en tus Manos, Paloma Verano les explica todos los detalles sobre el DNI electrónico, que será uno de los requisitos básicos para usar el voto digital, si es que este se aprueba en diciembre de este año.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Ministerio Público Alejandro Sánchez Pedro Castillo Caso 'Asesores en la sombra'

RPP TV

En Vivo

Más sobre Judiciales

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA