Fiscalía solicitó prisión preventiva por nueve meses para investigados por el crimen de madre e hija en SJL

El Ministerio Público solicitó nueve meses de prisión preventiva para Carlos Gutiérrez (18), hombre acusado de apuñalar a una madre y su hija para robarles sus celulares, provocándoles la muerte, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho (SJL).

La Fiscalía también realizó el mismo pedido para un menor de 16 años, acusado de ser el cómplice de Gutiérrez en el doble asesinato.

De acuerdo con la institución, ambos sujetos son investigados por los delitos de robo agravado con subsecuente muerte en agravio de Diana Portella (53) y Litzy Espinoza (30), madre e hija que fallecieron luego de ser atacadas con arma blanca en el jirón Los Ébanos, en SJL.

El caso es investigado por el tercer despacho de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de San Juan de Lurigancho-Zona Baja, a cargo de la fiscal provincial Milena Morales Rondinelli.

La misma medida también fue solicitada por la Fiscalía para Deibi Poma (26), quien es procesado por el delito de receptación agravada debido a que poseía los celulares que fueron sustraídos a las víctimas previo a sus fallecimientos.

El caso

El doble crimen ocurrió la madrugada del pasado jueves 23 de octubre en el jirón Los Ébanos, sector de La Huayrona, cuando Diana Harter Portilla y Karen Espinoza Harter fueron asesinadas durante un asalto perpetrado por cuatro hombres.

De acuerdo con las investigaciones, ambas se resistieron al robo de sus dispositivos móviles, por lo que fueron apuñaladas durante el ataque.

Según fuentes policiales, uno de los detenidos, Carlos Gutiérrez, admitió haber apuñalado a ambas víctimas durante el asalto.