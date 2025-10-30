Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Fiscalía solicitó prisión preventiva por nueve meses para investigados por el crimen de madre e hija en SJL

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

El Ministerio Público pidió prisión preventiva contra los implicados en el asesinato de Diana Portella y su hija Litzy Espinoza, ocurrido durante un asalto en San Juan de Lurigancho.

Policiales
00:00 · 01:50
El doble crimen ocurrió la madrugada del pasado jueves 23 de octubre.
El doble crimen ocurrió la madrugada del pasado jueves 23 de octubre. | Fuente: RPP

El Ministerio Público solicitó nueve meses de prisión preventiva para Carlos Gutiérrez (18), hombre acusado de apuñalar a una madre y su hija para robarles sus celulares, provocándoles la muerte, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho (SJL).

La Fiscalía también realizó el mismo pedido para un menor de 16 años, acusado de ser el cómplice de Gutiérrez en el doble asesinato.

De acuerdo con la institución, ambos sujetos son investigados por los delitos de robo agravado con subsecuente muerte en agravio de Diana Portella (53) y Litzy Espinoza (30), madre e hija que fallecieron luego de ser atacadas con arma blanca en el jirón Los Ébanos, en SJL.

El caso es investigado por el tercer despacho de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de San Juan de Lurigancho-Zona Baja, a cargo de la fiscal provincial Milena Morales Rondinelli.

La misma medida también fue solicitada por la Fiscalía para Deibi Poma (26), quien es procesado por el delito de receptación agravada debido a que poseía los celulares que fueron sustraídos a las víctimas previo a sus fallecimientos.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

El caso

El doble crimen ocurrió la madrugada del pasado jueves 23 de octubre en el jirón Los Ébanos, sector de La Huayrona, cuando Diana Harter Portilla y Karen Espinoza Harter fueron asesinadas durante un asalto perpetrado por cuatro hombres.

De acuerdo con las investigaciones, ambas se resistieron al robo de sus dispositivos móviles, por lo que fueron apuñaladas durante el ataque.

Según fuentes policiales, uno de los detenidos, Carlos Gutiérrez, admitió haber apuñalado a ambas víctimas durante el asalto.


Te recomendamos

Entrevistas ADN

INPE anuncia reclasificación de presos tras fuga de recluso en Piura

El jefe del Instituto Nacional Penitenciario, Iván Paredes, informó que ha dispuesto una revisión de la clasificación de los reclusos, tras la fuga de un preso del penal de Piura y otras vulneraciones en la seguridad de las cárceles. En declaraciones a RPP, mencionó que en el penal de Piura, de régimen cerrado ordinario, se encuentran aproximadamente 100 internos sentenciados o procesados por extorsión y 100 por sicariato, pese a que deberían estar en un penal de régimen cerrado especial, que es más estricto y riguroso.
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Fiscalía SJL Ministerio Público

RPP TV

En Vivo

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA