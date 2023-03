Más de 30 elementos de convicción acreditarían la acusación contra el excongresista, según la Fiscalía. | Fuente: Andina

La Fiscalía de Corrupción de Funcionarios del Callao pidió hoy, martes, 10 años de pena privativa de la libertad contra el abogado y excongresista, Alberto Beingolea Delgado, y los exgerentes del Gobierno Regional del Callao, Omar Romero Aquino y Carlos Andrés Palacios Meza, luego de encontrarse “indicios de la comisión del delito de colusión agravada”.

El requerimiento fiscal también alcanza al encargado del área de Adquisiciones de Bienes y Servicios del GORE Callao, José Abelardo Izquierdo Rodríguez, para quien se solicitó nueve años de prisión.

Según la investigación, a cargo de la fiscal adjunta provincial Katherin Arpe, Beingolea Delgado fue contratado por la entidad gubernamental, entre los meses de febrero y marzo de 2019, para prestar el servicio de asesoría legal a la Gerencia General Regional.

En enero de 2020, el semanario Hildebrandt en sus Trece reveló que el monto de los contratos fue de un total de 90 000 soles; sin embargo, la tesis fiscal apunta que el servicio no se habría prestado de forma efectiva, por lo que se pagó a un proveedor por labores que “nunca prestó”.

Como uno de los requisitos para brindar el servicio, se pedía una maestría en Derecho Penal y un doctorado en Ciencias Políticas; pero el expresidente del Partido Popular Cristiano (PPC) no cumplía con esos parámetros, de acuerdo con Sunedu.

El reporte de Hildebrandt en sus Trece también señaló que el gerente general del Gobierno Regional del Callao habría contratado directamente los servicios de Beingolea Delgado con un “interés de una persona en específico”, a pesar de que supuestamente no tuviera los requisitos necesarios para asumir las asesorías.

Tras la denuncia periodística, el fiscal Jean D’Laura Quintana, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao, dispuso abrir una investigación preliminar por un plazo de 120 días, el pasado 24 de enero de 2020.

Entre los 33 elementos de convicción que acreditarían el hecho delictivo, se cuenta con un informe de la Contraloría General de la República, la declaración de los consejeros regionales, así como una pericia contable.

Los descargos de Alberto Beingolea

En una entrevista concedida a RPP Noticias, en enero de 2020, Alberto Beingolea calificó de “inusual” la investigación preliminar abierta en su contra por el presunto delito de colusión agravada.

Aquella vez, señaló que sí reunía todos los requisitos que exigía el Gobierno Regional del Callao para brindar una serie de asesorías, una de ellas en materia de Derecho Penal, y que fue convocado en enero del 2019 a través de una comunicación escrita de la entidad regional.

"Estoy indignado, jamás me he involucrado en este tipo de cuestiones ni he sido acusado de nada. Y ahora resulta que me están acusando por trabajar. Yo trabajo para vivir", comentó tras enfatizar que "el trabajo se realizó y está a disposición de todo el mundo", aseveró.