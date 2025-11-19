PJ evaluará este jueves incluir a Westfield Capital, vinculada a PPK, como tercero civil en el caso Interoceánica Sur

El juez Jorge Chávez Tamariz evaluará la solicitud de la Procuraduría del caso Lava Jato para incorporar a Westfield Capital y First Capital como terceros civilmente responsables en la investigación por la Interoceánica Sur.

El Poder Judicial evaluará este jueves 20 de noviembre si incorpora a la empresa Westfield Capital Limited, vinculada al expresidente, Pedro Pablo Kuczynski, como "tercero civilmente responsable" en la investigación preparatoria que se le sigue al exmandatario junto a un grupo de exministros de Estado por el caso de la carretera Interoceánica Sur, tramos dos y tres, vinculado a Odebrecht.

En una audiencia virtual a realizarse desde las 11 de la mañana, el juez Jorge Chávez Tamariz analizará la solicitud que hizo la Procuraduría AD HOC del caso Lava Jato para que dicha empresa sea incorporada como tercero civilmente responsable a fin de que asuma el pago de una eventual reparación civil a favor del Estado que se les pueda imponer a los implicados en este proceso penal, en caso estas personas no pudieran hacerlo con sus bienes.

El magistrado también evaluará este jueves el pedido que hizo la defensa legal del Estado para que la empresa First Capital Inversiones y Asesorías Limitada, vinculada al empresario chileno Gerardo Sepúlveda, amigo del exmandatario, sea incorporada como tercero civilmente responsable dentro de esta investigación preparatoria.

Chávez Tamariz programó está audiencia virtual luego que la empresa First Capital Inversiones y Asesorías Limitada presentara un escrito ante su despacho en el que formula oposición al pedido que hizo la Procuraduría AD HOC para los casos Odebrecht y Lava Jato respecto a este proceso penal.

Cabe recordar que el referido magistrado dispuso atender este requerimiento de la Procuraduría como parte de esta investigación que sigue la Fiscalía al expresidente, Pedro Pablo Kuczynski, pero en su condición de funcionario del gobierno del expresidente, Alejandro Toledo, junto a un grupo de exministros de estado y otros a quienes les atribuye el presunto delito de colusión agravada en perjuicio del estado peruano.