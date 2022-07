El funcionario de gobierno acudió en la tarde al Ministerio Público, pero no fue recibido por los fiscales | Fuente: RPP

El secretario del Despacho Presidencial, Beder Camacho, manifestó que no tiene ninguna investigación o vínculo con Bruno Pacheco. Esto luego de que el exfuncionario lo acusara de coordinar su fuga junto con el mandatario Pedro Castillo.

"Si lo ha dicho, yo quiero ser categórico: no tengo nada que ver en el problema de Bruno Pacheco. En la tarde nos hemos apersonado en la Fiscalía para ponernos a derecho y decirles que estamos dispuestos a colaborar, yo no pienso fugarme, nunca me he corrido y soy inocente", enfatizó Camacho al programa Las cosas como son de RPP.

Beder Camacho también señaló que no está involucrado en los casos como Puente Tarata o los ascensos en la PNP que analiza el Ministerio Público.

"De las investigaciones del Puente Tarata, Petroperú y los ascensos, yo no soy investigado ni siquiera estoy de testigo. A mi no me preocuparía lo que pueda decir el señor Bruno Pacheco sobre esos temas. Le repito, me he presentado ante el Ministerio Público porque soy inocente. Que la Fiscalía investigue y averigue lo que ha sucedido", expresó.

Por último, Camacho señaló que en la Fiscalía no quisieron recibirlo, porque no es imputado ni investigado en este caso. Sin embargo, reiteró que está presto a responder a las autoridades.

Perfil de Beder Camacho

Beder Ramón Camacho Gadea es actualmente secretario general de la Presidencia de la República en reemplazo de Bruno Pacheco. Es abogado y tiene la especialidad de conciliador extrajudicial, así como en contrataciones del Estado y arbitraje. En el sector público reporta tener una experiencia laboral de más de 5 años.

Se recibió como abogado en la Universidad Privada Católica Los Ángeles de Chimbote, en la región Áncash. En su experiencia laboral reporta un breve paso, entre el 2002 y 2013 en el Ministerio del Interior, como subprefecto de la provincia de Casma, y posteriormente en el Despacho Presidencial de manera continua desde el 2013.

Bruno Pacheco confirma pasos en los ascensos en la PNP

Bruno Pacheco, exsecretario general del Despacho Presidencial, reveló ante la Fiscalía que se beneficiaron de manera ilícita a al menos diez oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) para que ascendieran en sus puestos a cambio de dinero, según el diario El Comercio.

De acuerdo con dicho medio, ellos habrían pagado 20 000 dólares a fin de conseguir este beneficio y que el dinero fue pasado supuestamente a través de las escoltas del mandatario, los suboficiales PNP Jorge Tarrillo Gálvez y Nilo Irigoin Chávez, apodados como “Las sombras”.