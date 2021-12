Bruno Pacheco, exsecretario del Despacho de Presidencia. | Fuente: Twitter Bruno Pacheco

El Cuarto Despacho de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF) de Lima Centro sustentó esta tarde el pedido de impedimento de salida del país contra Bruno Pacheco Castillo, ex secretario general de Palacio de Gobierno.



Pacheco Castillo es investigado por el delito de tráfico de influencias, por presuntamente haber realizado gestiones irregulares ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria a favor de personas naturales y jurídicas.



El fiscal adjunto Edwin Manrique Durand, a cargo de la sustentación, sostuvo en audiencia que Pacheco, en su condición de secretario general de Palacio de Gobierno, envió mensajes a Enrique Vera, superintendente de Sunat, para interceder en beneficio de terceros. Esto fue acreditado con las impresiones de las conversaciones que fueron obtenidas del celular de Vera.



Respecto al peligro procesal, el fiscal Manrique señaló que Pacheco no tendría arraigo domiciliario pues pese a haber consignado un domicilio en el distrito del Rímac, no fue hallado en esta dirección por el personal de la Dirección General de Inteligencia (DIGIMIN) que realizó la verificación domiciliaria. Incluso el hermano de Pacheco le aseguró a los agentes que su hermano no vivía allí desde hace siete meses.



Sobre el peligro de fuga, se precisó que, si bien Pacheco ha entregado su pasaporte, esto no garantiza la imposibilidad de salir del país. Asimismo, explicó que el haber tenido contacto con funcionarios de alto nivel podría facilitarle esta salida.

Obstaculización de las investigaciones

El fiscal Manrique agregó que Pacheco es además investigado por otro despacho de FECOF, por reuniones sostenidas con una empresaria beneficiada con una licitación; y por la Fiscalía de la Nación que lo investiga por los ascensos de altos mandos del Ejército y por un delito de enriquecimiento ilícito.



En relación al peligro de obstaculización, se precisó que la entrega de un equipo celular adquirido recientemente representa un acto que tiene la intención clara de obstaculizar la averiguación de la verdad.



El fiscal Manrique aseguró que este pedido de impedimento de salida del país tiene como finalidad asegurar la presencia de Pacheco en los actos de investigación.



Al término de la audiencia, la magistrada Ingrid Estacio Soria informó que resolverá la solicitud fiscal y se notificará en el plazo de ley.



Cabe precisar que, hoy lunes, el fiscal Marco Huamán, del Cuarto Despacho de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro, formalizó investigación preparatoria contra Bruno Pacheco por este caso.



RPP Noticias te ofrece varias opciones para informarte durante la semana sobre temas de tu interés, desde información de la actualidad política y la emergencia sanitaria por la COVID-19, hasta recomendaciones tecnológicas y de entretenimiento. Suscríbete al newsletter de tu preferencia.

NUESTROS PODCAST

Informes RPP | El equipo de periodistas de RPP te traen las últimas investigaciones y avances en salud, cultura, ciencia, economía, servicios y sociedad.