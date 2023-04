Geiner Alvarado será recluido en el penal Miguel Castro Castro para cumplir prisión preventiva

Geiner Alvarado será recluido en el penal Miguel Castro Castro

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que el procesado exministro Geiner Alvarado López ha sido clasificado al Establecimiento Penitenciario Miguel Castro Castro, conforme a los procedimientos establecidos, para cumplir la orden de prisión preventiva en su contra.

El pasado 9 de marzo, el juez Juan Carlos Checkley Soria admitió el requerimiento de prisión preventiva por 36 meses planteado por Fiscalía contra el expresidente Pedro Castillo y el exministro de Transportes, Juan Silva. Sin embargo, la medida no fue la misma para Alvarado al considerar que mostró un comportamiento aceptable durante el proceso. El Ministerio Público apeló dicha decisión y consiguió que el exministro vaya tras las rejas.

Según la investigación fiscal, el extitular de Vivienda era uno de los operadores de Pedro Castillo y se encargó de direccionar millonarios proyectos desde el sector que manejaba.

Humberto Abanto, abogado de Geiner Alvarado, cuestionó la detención de su patrocinado en La Molina el pasado viernes. Según su versión, los agentes policiales no contaban con una orden judicial a la hora de intervenir al exfuncionario.

"A la hora que fue intervenido Geiner Alvarado, como se ha demostrado en los hechos, la Policía no contaba con una orden judicial en los términos que la Constitución describe. Lo que hicieron fue tomar a una persona, detenerla sin ese mandato judicial y enmarrocarla sin previsión legal", criticó.







Sobre este tema, Humberto Abanto, abogado de Geiner Alvarado, cuestionó el operativo policial que derivó en la captura del exministro. En su opinión, lo que se debió hacer fue una "operación de vigilancia y seguimiento" hasta que llegara la orden judicial debido a que, a su criterio, no es verdad que los agentes conocieran el documento judicial.

"Yo no puedo ponerle una mano encima, como autoridad estatal, a nadie sin un mandamiento escrito y motivado del juez. Él (Alvarado) entiende que ha sido capturado (pero) él no podía ser capturado. No puede darse lo que se ha dado. Al margen de que pensemos que la persona es un criminal, las reglas constitucionales hay que tomarlas en serio", indicó.

En entrevista con RPP Noticias, el abogado de Geiner Alvarado señaló que el tuit del Poder Judicial no puede ser considerado como una notificación que haya justificado la detención del exministro. En su lugar, insistió en que los agentes debieron seguirlo hasta que se notifique la resolución que ordenaba su prisión preventiva y no "adelantarse" al mandato judicial.

Luego de criticar el proceso de detención, Humberto Abanto señaló que no existía un riesgo de fuga ya que el exministro, aseguró, tenía la intención de entregarse a la justicia luego de conocer la orden de detención en su contra. Para corroborarlo, el abogado enseñó una conversación entre ambos en la que le indicaba los objetos que necesitaría en prisión.

"Yo le había enviado, de puño y letra de mi hermana, por el WhatsApp, la lista de las cosas que necesitaba en el penal porque él y yo nos íbamos a entregar para irnos a entregar a la Dinincri (…) Alvarado tenía ese compromiso conmigo y lo iba a cumplir (por eso) le pasé la lista donde se le decía todo lo que debía tener para su internamiento en el penal", apuntó.

"El mismo día de los hechos (cuando habían anunciado el tuit) yo le digo que tiene que venir y que compre todo eso (lista) para que venga y nos vamos a la Dinincri para ponernos a disposición de la autoridad. No había necesidad de hacer este espectáculo. Lo que querían son los titulares del día siguiente y la fotografía de él enmarrocado", agregó.

Finalmente, el abogado señaló que, en caso se revelaran nuevos hechos y pruebas que corroboraría los presuntos actos de corrupción que le imputa la Fiscalía -organización criminal- le recomendaría que se acoja a la figura legal de la terminación anticipada y no a una negociación o una colaboración con la justicia.

"Quien quiera atribuirle un delito tiene que probarlo. Yo no defendería a una persona cuya inocencia no creo (...) Yo no veo un escenario de negociación, entonces lo que yo le digo es que mientras corre el plazo del habeas corpus, quiero ver las actuaciones procesales", apuntó.

