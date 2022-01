Gloria Montenegro argumentó que César Acuña tiene un problema de asesoramiento para haber llevado este caso al Poder Judicial. | Fuente: Andina

La exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro, consideró este lunes que afecta a la democracia "de manera radical" la sentencia condenatoria del periodista Christopher Acosta y el editor Jerónimo Pimentel por difamación agravada contra César Acuña por el libro 'Plata como Cancha'.



En entrevista con el programa Las cosas como son de RPP, la excongresista de Alianza para el Progreso cuestionó el fallo del juez Raúl Vega, del 30 Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Justicia de Lima, ya que hay un costo político para la democracia y un costo político para el partido político de César Acuña.



"Afecta a la democracia de manera radical, porque entonces un periodista no puede investigar, no puede expresarse. Políticamente no sé si César Acuña habrá pensado en cuánto daño le hace a su partido político una situación de esta naturaleza, porque hay que pensar en su ideario sobre promotores de la democracia, la institucionaldad, del respeto irrestricto a la expresión de los ciudadanos y de los políticos. Y estamos viendo que una cosa es lo que dice el ideario y otra cosa lo que hace", dijo.

"Hay una incongruencia"

Gloria Montenegro argumentó que César Acuña tiene un problema de asesoramiento para haber llevado este caso al Poder Judicial.

Además, afirmó que "hay una incongruencia" entre lo que dice, hace y realiza su abogado luego de que el político aseguró en un primer momento que no iniciaría una denuncia penal contra Christopher Acosta.



"Yo insisto, esto le hace daño a la democracia, le hace daño al partido político, pero también se hace daño a sí mismo, porque su imagen se perjudica", expresó.

NUESTROS PODCAST



"Espacio Vital": En Israel se detectó el primer caso de "Flurona", es decir un contagio de covid-19 e influenza a la vez. ¿Cómo se produce esto y cuál es el nivel de gravedad? El Dr. Elmer Huerta nos explica.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.