El periodista Gustavo Gorriti dijo que Jorge Simoes Barata arriesga mucho si no dice lo que sabe sobre Alan García. | Fuente: RPP Noticias

El periodista Gustavo Gorriti comentó en RPP sobre la “estrecha relación” que existía entre el ex director ejecutivo de Odebrecht en Perú, Jorge Simoes Barata, y el expresidente, Alan García.



“Barata tuvo una relación con varios presidentes. Tuvo relación con Toledo, Humala y García. Él no fue amigo de Toledo y Humala, solo tuvo una relación de negocios, con García tuvo una real amistad, una real cercanía”, afirmó en Nada está dicho.



El ex director de contratos de Odebrecht, Antonio Carlos Nostre, había dicho previamente en interrogatorios con la Fiscalía que Barata sabía sobre los sobornos a altos funcionarios, por lo que se infiere que existían niveles para corromper.



Según el periodista, “el nivel en el que Nostre trabajaba las coimas era en el nivel operativo, el nivel del día a día para hacer las cosas fáciles y fluidas”, comentó.



Para Gorriti, es peligroso que Simoes Barata mienta u omita información, porque pone en riesgo su libertad y el futuro de la empresa a la que representaba.



“Cuando (Jorge Simoes Barata) habla de las coimas del gobierno de García, la narrativa es ilógica. (…) En la primera declaración que dio, en diciembre de 2016, hubo muchas omisiones y después también hubo otras omisiones ante los fiscales peruanos”, explicó.