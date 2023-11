Magistrado del TC sobre caso de Alberto Fujimori: “No hay nada que aclarar, porque hay una sentencia vigente”

Judiciales Alberto Fujimori

Alberto Fujimori cumple una condena en el penal Barbadillo. El PodeR Judicial lo sentenció por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. | Fuente: AFP

El magistrado del Tribunal Constitucional (TC), Gustavo Gutiérrez Ticse, aseguró este jueves que el fallo que ese organismo emitió en 2022, y en el que se ordenaba la excarcelación de Alberto Fujimori, está “plenamente vigente”.

En Ampliación de Noticias, señaló que el juez que se encargará de resolver el caso del indulto al expresidente Fujimori, quien fue condenado a 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, “tiene que tomar todas las aristas para poder aplicar el derecho”.

Gutiérrez Ticse indicó que en la reciente resolución del TC se precisa “que no hay nada que aclarar” en este tema, puesto que la sentencia del anterior colegiado que restauró el cuestionado indulto de 2017 “no ha sido anulada”.

En palabras del magistrado, no se puede mantener permanentemente la medida cautelar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que invalidó la decisión del TC de liberar a Alberto Fujimori.

“Hasta qué punto una resolución (en referencia a la de la Corte IDH) puede frenar un mandato jurisdiccional de un tribunal del más alto nivel como es el Tribunal Constitucional”, se preguntó.

Gustavo Gutiérrez añadió que el juez que tendrá la potestad de decidir si se restablece o no el indulto al exmandatario “tiene autonomía para poder pronunciarse al respecto” y que incluso “podría discrepar” con lo resuelto por el TC.

La postura del magistrado es disímil a la formulada por su colega Manuel Monteagudo, quien consideró "un imposible jurídico" que la resolución que dictó esa entidad ordena la excarcelación del exmandatario.

"Mi crítica es que la claridad de la situación jurídica ha debido ser resuelta por nosotros. Y esta remisión genera confusiones. Ahora, ¿qué tendría que hacer el juez ejecutor? Es un juez convencional; es decir, no puede ignorar la decisión de la Corte IDH. Ese discernimiento que me he permitido en mi voto singular lo tendrá que hacer el juez ejecutor", dijo a RPP en vísperas.

Juzgado resolverá "dentro del plazo solicitado"

El Poder Judicial informó hoy que el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Ica recibió 990 folios del expediente del caso de Alberto Fujimori, "los cuales serán debidamente notificados para su evaluación correspondiente".

"El juzgado está a cargo del magistrado Vicente Fernández Tapia, quien resolverá el caso dentro del plazo solicitado", añadió a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter).

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado peruano que, a más tardar el 6 de diciembre, le remita información actualizada y detallada sobre el cumplimiento de su resolución emitida en abril de 2022 en la que impide la liberación de Alberto Fujimori.