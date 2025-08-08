Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro dice que Perú busca inversiones japonesas con viaje de presidenta
EP 1857 • 09:41
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 28 de julio | (Nuestra Señora de la Paz) - "María dijo: Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador"
EP 1044 • 12:09

Poder Judicial reprogramó audiencia de prisión preventiva contra Martín Vizcarra para el próximo 13 de agosto

Vizcarra anuncia que se presentará a audiencia de prisión preventiva en su contra
Vizcarra anuncia que se presentará a audiencia de prisión preventiva en su contra | Fuente: Andina
Luis Felipe Rodriguez Jimenez

por Luis Felipe Rodriguez Jimenez

·

El juez Jorge Chávez tomó la decisión luego de que la Fiscalía y la defensa presentaran nuevos escritos en torno al caso. A su salida de la audiencia, Vizcarra aseguró que, nuevamente, acudirá de modo presencial el próximo miércoles y dijo confiar en una decisión favorable de la judicatura.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Judiciales
00:00 · 02:45

El Poder Judicial suspendió para el próximo miércoles 13 de agosto la audiencia en la que se decidirá si se acoge el pedido de 6 meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

Así lo dispuso el juez Jorge Chávez, luego de que tanto el fiscal Germán Juárez Atoche como la defensa legal del exmandatario, Erwin Siccha, presentaran nuevos escritos en torno al caso. En ese sentido, el abogado cuestionó que el representante del Ministerio Público haya adjuntado nuevos elementos de convicción contra su patrocinado y solicitó a Chávez Tamariz que no los acepte. No obstante, su solicitud fue rechazada por el magistrado. 

Posteriormente, ambas partes solicitaron un tiempo prudencial para analizar los nuevos escritos, lo cual fue aceptado por el juez de Investigación Preparatoria Nacional, aunque demandó que, este viernes, se sanearán todos los elementos. 

“Las partes son las que peticionan al órgano jurisdiccional un tiempo prudencial para que puedan revisar los elementos de convicción que se han presentado, que no solo recaen sobre el primer presupuesto de la prisión preventiva sino también de peligro procesal. Eso, en el artículo 9 del Título Preliminar del Código Procesal Penal se llama también un plazo razonable para que la defensa, en todo caso porque es la defensa quien detenta o quien cumple esa función ante un requerimiento, que es de privación de la libertad, que tiene que soportar todos estos elementos y tiene que ser razonable”, indicó. 

“[La audiencia] se fija para el día miércoles, 9 de la mañana. Las partes deben estar presentes. El día de hoy, se sanea toda esta situación; es decir, todos los elementos de convicción que ha presentado el abogado defensor son trasladados al Ministerio Público, emplazados; y el Ministerio Público, en el día, cumple bajo responsabilidad de apercibimiento de excluir estos elementos que ha presentado con la subsanación correspondiente”, agregó.

Asimismo, el magistrado indicó que la audiencia del miércoles será "rápida", por lo que solicitó a ambas partes que sinteticen sus alocuciones.

"Doctor Juárez, la información la tenemos todos, por lo tanto, la sustentación va a ser puntual. Tengo entendido que es de cohecho pasivo impropio que se desarrolla sobre dos obras […] Teniendo en cuenta que son elementos independientes, la sustentación del primer presupuesto no podría durar más de 25 minutos para cada uno de ellos. Y el peligro procesal tiene un tiempo distinto, considero un promedio de 20 minutos. El mismo tiempo es otorgado a la defensa", anunció.

"Exijo capacidad de síntesis, porque la información material ya contamos todos. La réplica y la dúplica se desarrollará en un promedio de 10 minutos y si tengo preguntas adicionales será un nuevo debate y se desarrollará con un nuevo tiempo. Espero poder alcanzar para pronunciarme. Va a tener que ser todo rápido", resaltó. 

Vizcarra anuncia que asistirá nuevamente a la audiencia el próximo miércoles

En un momento de la audiencia, el juez Chávez Tamariz le indicó a Martín Vizcarra, quien estaba presente en la sala, que nuevamente su asistencia era facultativa, pero que, de presentarse, podría alegar en su defensa.

"Al acusado, nuevamente, su presencia, basado en la jurisprudencia de la Corte Suprema del país, es facultativa. No obstante, si usted quiere expresar algo que resulte conveniente a su favor debería estar presente en esta sesión de audiencia”, anunció.

Al respecto, a su salida de la audiencia, el exmandatario anunció que se iba a presentar y que confiaba en un fallo favorable de la judicatura.

"De alguna manera está reconociendo la Fiscalía que lo que ha presentado no está bien, reconoce un error que ha presentado, pero no hay problema, que presente la documentación que quiera. Nosotros tenemos la convicción de que trabajamos siempre correctamente y, como dijo el juez, mi presencia aquí no es obligatoria, es opcional", indicó.

"Yo podría seguir la audiencia virtualmente, pero estoy aquí, y el miércoles a las 9 am., nuevamente, estaré aquí, porque yo siempre doy la cara a la justicia, porque sé que tenemos la razón y que el miércoles el juez, con objetividad, obviamente rechazará el pedido de prisión preventiva", culminó. 

Cabe recordar que el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional lleva adelante el juicio oral contra Martín Vizcarra por presuntos actos de corrupción cuando fue gobernador regional de Moquegua.

Por estos casos, el fiscal Germán Juárez Atoche solicitó al Poder Judicial que se le imponga la pena de 15 años de prisión al acusarlo por el presunto delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado.

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP204 | INFORMES | Elecciones 2026: ¿quiénes no pueden ser candidatos a la presidencia y por qué?

No todos podrán competir en las elecciones del 2026. La Ley electoral y la Constitución establecen impedimentos claros para quienes cargan con condenas o restricciones legales. Aun así, algunos personajes siguen activos en la política realizando campañas electorales. ¿Quiénes son? Los detalles en el siguiente informe de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Poder Judicial Martín Vizcarra Fiscalía Hospital de Moquegua

Más sobre Judiciales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA