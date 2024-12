Abogado de Harvey Colchado señala que "no es objetivo" del coronel postular al Congreso

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Miguel Pérez Arroyo, abogado de Harvey Colchado, afirmó que hay partidos políticos que están muy interesados en tener al exjefe de Diviac en su lista de candidatos al Congreso para las próximas elecciones generales del 2026. En ese sentido, aseguró que su patrocinado tendría un efecto de arrastre impresionante; sin embargo, aclaró que su objetivo no es postular a una curul.

"Muchos lo ven a él como un objetivo, pero ese no es el objetivo del coronel Colchado. Muchos partidos ya están pensando en él como candidato (al Parlamento), pero una cosa es que los demás piensen así y otra cosa es lo que él piensa y siente en función a lo que le ha pasado. El perfil del coronel Colchado es de un policía y ama la vida institucional como policía", expresó en el programa 'Las Cosas Como Son'.

Pérez Arroyo señaló que Harvey Colchado aún seguirá laborando como policía hasta que se oficialice su pase al retiro el próximo 1 de enero, pero por ahora tampoco puede declarar ante los medios de comunicación. Además, negó que su cliente haya realizado sus labores en la Diviac con intenciones políticas.

"Los medios deben recordar con cuántos regímenes y presidentes tuvo él que ver en su actividad policial: cinco. Estamos hablando de una persona que no tiene afiliación ni afinidad política por tanto no se le podía etiquetar de nada. No estamos frente a un policía que ha trabajado bajo móviles políticos", manifestó.

Por otro lado, la defensa legal del exjefe de la Diviac explicó que, si bien presentarán recursos para revertir esta medida, esto demorará tiempo y no van a salir tan pronto.

Pase al retiro

El coronel PNP Harvey Colchado fue pasado al retiro este lunes por una "renovación de cuadros" en la institución.

"Se agradece al coronel de armas de la Policía Nacional del Perú, Harvey Julio Colchado Huamaní, por los servicios prestados a la Policía y a la Nación", se puede leer en el documento oficial al que tuvo acceso RPP.

Otro que también fue pasado al retiro es el coronel PNP Walter Lozano Pajuelo por el mismo motivo. Esta medida se hará efectiva a partir del 1 de enero de 2025.