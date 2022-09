Barreto advirtió que se vienen más denuncias contra el equipo especial y la Fiscal de la Nación | Fuente: Ministerio Público archivo

Marita Barreto, líder del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder, expresó su malestar por la decisión de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior por retirar a Harvey Colchado en el puesto de jefe de la División de Búsqueda DIGIMIN. En su opinión, lo sucedido es un grave abuso del poder por parte del gobierno.

"Lo que ha sucedido con Harvey Colchado es un grave atentado al ejercicio de las funciones del Ministerio Público. Aquí hay un grave abuso de poder y aquí el ministro del Interior debe responder por este hecho. Esto es una grave conducta obstruccionista de quien ejerce el poder en este momento, hubo una obsesión por retirar de sus funciones al coronel Colchado. Hoy con este documento lo que han dicho es: quédate en el equipo, pero no te vamos a dar un sol para que cumplas tus funciones. Eso es en términos sencillos lo que dice el texto. ¿de qué sirve que el jefe de la Dirección de Búsqueda se quede en el equipo especial si le están cortando las manos?", manifestó en RPP Noticias.

La fiscal también criticó que no le se haya brindado el presupuesto respectivo a la División de Búsqueda de la PNP y manifestó que constantemente hay obstrucciones al trabajo del Ministerio Público.

"El Ministerio Público no podrá cumplir con el ejercicio de sus funciones con el auxilio y el apoyo de la Policía como lo establece la constitución en las investigaciones de delitos de corrupción del poder porque simplemente hoy ya no tenemos presupuesto. Hace doce días debieron de designar los recursos que se le da a la División de Búsqueda y

hasta la fecha no les dan un solo sol", denunció Barreto.



Barreto advirtió, además, que se vienen preparando una serie de denuncias contra la fiscal de la Nación y otros miembros más del equipo especial.

Harvey Colchado fuera de la DIGIMIN

El titular de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior dispuso este lunes retirar a Harvey Colchado de la jefatura de la DIGIMIN para sustituirlo por el comandante PNP Mario Alfredo Hidalgo Yen.

Colchado envió un oficio a la Inspectoría General de la Policía Nacional para presentar sus descargos por la investigación administrativo disciplinaria iniciada en su contra tras la denuncia presentada por el presidente Pedro Castillo.

En el documento, el coordinador del equipo especial que apoya al Ministerio Público solicita que se emita una resolución que desestime el inicio del mencionado procedimiento administrativo disciplinario y, en consecuencia, se disponga el archivo de los actuados.

Colchado recuerda que el pasado 6 de agosto el fiscal provincial Hans Aguirre le envió un oficio en el que solicitaba el apoyo del Equipo Especial de la Policía Nacional del Perú y le remitió la resolución judicial que autorizaba el allanamiento a ciertos lugares y la detención de personajes investigados.