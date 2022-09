Defensoría del Pueblo pide "información específica" al Ministerio del Interior sobre salida de Harvey Colchado

Cambian a Harvey Cochado de la División de Búsqueda de la DIGIMIN | Fuente: RPP Noticias

La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por la reciente decisión de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior de retirar al coronel PNP Harvey Colchado de la jefatura de la División de Búsqueda (DIVBUS) DIGIMIN, advirtió Susana Silva, jefa de Integridad y Anticorrupción de este organismo.

"La Defensoría del Pueblo está sumamente preocupada por esta situación dado que nosotros como institución hemos requerido el 26 de julio una información al ministro del Interior respecto del apoyo que se le iba a brindar al equipo especial en conjunto del Ministerio Público y que cuenta con el apoyo operativo de la Policía Nacional", señaló.

En entrevista con RPP Noticias, comentó que tras el oficio enviado por la Defensoría del Pueblo al Ministerio del Interior se les informó "que se le iba a brindar todo el apoyo en términos presupuestales, en términos institucionales para continuar con esas labores". Por esta razón, la funcionaria indicó que la salida de Harvey Colchado "nos llama a una reflexión profunda".

"Estamos requiriendo información específica al Ministerio del Interior, pero nos genera una profunda preocupación que se remueva al coronel Colchado de la función que tenía como pueda deja de alguna manera sin piso a la resolución que nombra a un equipo de apoyo de la Policía al Ministerio Público en la labor de investigación de actos de corrupción", apuntó.

La jefa de Integridad y Anticorrupción de la Defensoría del Pueblo consideró también que la polémica decisión del Ministerio del Interior "deja sin piso" a la resolución que nombró a un equipo de apoyo de la Policía Nacional al Ministerio Público en la investigación de presuntos actos de corrupción en el poder.

"Nosotros ya habíamos requerido información al Ministerio del Interior sobre de qué manera estos actos que la prensa había denunciado como acciones de obstrucción podría generar, efectivamente, una obstaculización del trabajo que realiza el Ministerio Público, por esa razón estamos requiriendo información adicional", reiteró.

Abogado de Harvey Colchado denuncia represalia

Sobre este tema, Luis Naldos, abogado de Harvey Colchado, cuestionó la decisión de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior de colocar al comandante PNP Mario Alfredo Hidalgo Yen en el puesto que ocupaba su patrocinado.

"Se consagra el abuso, la interferencia, la represalia contra el coronel Colchado. Lo que se pretende es que el coronel no tenga recursos, no tenga equipo, no tenga nada. Si él no tiene los recursos que se le otorgan por el hecho de trabajar en esta Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, evidentemente sus posibilidades de cumplir los encargos de la Fiscalía son prácticamente nulos. Era algo que nosotros temíamos", indicó.

"¿Con qué recursos, con qué medios va a realizar las investigaciones? La evaluación que hacemos es que, ante la falta de fundamentos, y avizorando de los procedimientos administrativos y disciplinarios que han pretendido iniciarle al coronel, la otra forma de sacar de escena o de limitar al coronel Colchado es cortándole los recursos", agregó.

Más temprano se conoció que el titular de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior dispuso colocar al comandante PNP Mario Alfredo Hidalgo Yen en el puesto de jefe de la División de Búsqueda (DIVBUS) DIGIMIN, cargo que ocupaba el coronel PNP Harvey Colchado.



Sobre este tema, fuentes de RPP conocieron que para el Ministerio Público esto representa una acción de obstrucción al trabajo que se viene realizando con respecto a las investigaciones contra el presidente Pedro Castillo. Asimismo, adelantaron que este martes enviarán una comunicación respecto al caso Harvey Colchado dirigido al ministro del Interior.

