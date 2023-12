Hernán Garrido Lecca negó haberse reunido recientemente con Patricia Benavides: "No conozco su despacho"

Judiciales Hernán Garrido Lecca dijo desconocer lo que la Fiscalía se habría llevado de su vivienda tras el allanamiento

El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICCOP) allanó ayer, martes, las viviendas del exministro del segundo gobierno aprista Hernán Garrido Lecca; de los abogados José Luis Hauyón y Claudia Ruíz Mesías; y del secretario de confianza de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Poder Judicial, Rudy Aguedo del Castillo.

Esto como parte de la investigación del caso "La fiscal y su cúpula de poder" que implicaría a los referidos personajes como operadores en diversos niveles de la supuesta red delictiva, de acuerdo con los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público para que el Poder Judicial autorice dicho allanamiento.

Al respecto, Garrido Lecca, en diálogo con RPP tras llegar a Lima, volvió a calificar de "ridículas" "las afirmaciones para el pedido de allanamiento que hizo la Fiscalía". Además, consideró que el juez que autorizó la medida "fue sorprendido" y que la diligencia "fue ilegal".

"Lo que tenemos claro es que la JNJ ha desbaratado los argumentos presentados por la Fiscalía para obtener el allanamiento, por lo tanto, este es ilegal. Yo creo que el juez ha sido sorprendido. Vamos a seguir todas las acciones legales, vamos a jugar en todas las canchas, en todos los arcos", indicó.

Negó reuniones recientes con Patricia Benavides

Como se sabe, la tesis del EFICCOP respecto a Garrido Lecca es que este habría influido en la elección de Patricia Benavides como fiscal suprema por parte de la JNJ, y en la de Juan Fernández Jerí como jefe de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público.

Asimismo, en una entrevista de ayer con RPP, el exministro aprista sostuvo que Rafael Vela le habría presentado a Patricia Benavides hace años, aunque dijo que podría estar equivocado. En la entrevista de hoy, reiteró que sí conocía a la suspendida fiscal de la Nación, pero que no se había reunido con ella cuando ostentaba el cargo.

"Fue hace 20 años (...) Rafael Vela era muy joven y era juez en un juzgado contencioso-administrativo. Yo lo conocí, incluso almorzamos alguna vez (...) Me parece que él fue (quien me presentó a Patricia Benavides). Fue en un restaurante, me parece que fue en el restaurante San Isidro", resaltó.

"No recuerdo (la última vez que me reuní con Benavides), pero puede haber sido hace algunos años. No era fiscal de la Nación. Nunca he visitado el despacho de la Dra. Benavides, no conozco dónde vive, no sé dónde está, no he tenido ningún contacto formal con ella", subrayó.

Asimismo, señaló que sí conoce a Fernández Jerí de "hace muchos años".

"Lo conocí hace muchos años, él era fiscal ambiental, me parece (...) El Dr. Jerí también fue nombrado por la JNJ, por unanimidad, por concurso. Si tienen algún problema, vayan a quejarse a la JNJ. Yo creo que son gente honorable y ya contestaron el día de ayer", indicó.

Respecto al abogado Luis Hauyón Dall'Orto, Hernán Garrido Lecca sostuvo que este no es actualmente su abogado, pero que son amigos.

"Ha sido mi abogado, un excelente abogado. (Actualmente) no es mi abogado. Mi abogado en el caso del APRA es Humberto Abanto. (Fue mi abogado) para las investigaciones previas que tuve. Yo he tenido 7 investigaciones, 5 en la Fiscalía y 2 en el Congreso", recordó.

"La única investigación en la que han formulado denuncia es este disparatado caso de una plata que dicen que le dieron a Luis Alva en el año 2005, 2006. Es lo único que ha sido judicializado. Hauyón es mi amigo", remarcó.

Finalmente, Garrido Lecca dijo que, hasta donde sabe, la Fiscalía no habría retirado nada de su vivienda allanada, y descartó haber dado asesorías en comunicación a Patricia Benavides.

"Que yo sepa, no han retirado nada (…) La Policía o la Fiscalía filtró los videos (a la prensa). Eso es un delito de quienes lo filtraron (...) No sé, no he ido a la vivienda todavía. Entraron a las 3 de la mañana, no había nadie dentro de la casa", señaló.

"Descarto totalmente (haber dado asesorías) Como yo tengo un programa en Willax y como es obvio que soy amigo personal de Phillip Butters, cualquier cosa que le llega a él, a Beto Ortiz o a Milagros Leiva, pareciera que yo se lo hubiera dado", indicó en relación a que, presuntamente, habría filtrado documentos a medios opositores.