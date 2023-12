Hernán Garrido Lecca: "Rafael Vela me presentó a Patricia Benavides"

Judiciales El exministro aprista indicó que una organización criminal estaría detrás de las investigaciones en su contra

El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICCOP) allana desde la madrugada las viviendas del exministro del segundo gobierno aprista Hernán Garrido Lecca; de los abogados José Luis Hauyón y Claudia Ruíz Mesías; y del secretario de confianza de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Poder Judicial, Rudy Aguedo del Castillo.

La diligencia se realiza como parte de la investigación del caso ‘La fiscal y su cúpula de poder’ que implica a la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides y a tres de sus asesores. Ellos presuntamente encabezarían una organización criminal que habría dado favores a congresistas a cambio de respaldo político.

Al respecto, RPP conversó con Hernán Garrido Lecca, quien dijo recordar que el suspendido fiscal superior Rafael Vela Barba, quien era coordinador del Equipo Especial Lava Jato, le presentó a Patricia Benavides "hace mucho tiempo".

"Si mal no recuerdo, porque yo sí conocí hace mucho tiempo a la doctora Benavides, quien me la presentó fue Rafael Vela Barba que en ese momento era juez de un juzgado contencioso administrativo, y yo lo ayudé a leer unos balances. Por lo que recuerdo, aunque me puedo estar equivocando, él fue quien me presentó a la doctora Benavides", señaló.

Además, señaló que "siempre" se ha considerado "un amigo" de Vela Barba, "a pesar de las circunstancias". "En algún momento, él se ha acercado a saludarme y yo lo he recibido con la misma caballerosidad", precisó.

Consultado acerca de la reunión que, según la Fiscalía, se dio el pasado 24 de noviembre entre el abogado José Luis Hauyón; Juan Fernández Jerí, quien encabeza la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público; y él con el objetivo de coordinar la suspensión de Rafael Vela, Garrido Lecca calificó de falsa dicha aseveración.

"Que muestren las pruebas de eso. Por lo que tengo entendido también sería cómplice de esta organización criminal la JNJ, porque entiendo que por unanimidad y concurso público nombraron a Jerí en la ANC de la Fiscalía, y eso fue antes de que la Dra. Benavides fuera nombrada fiscal suprema", indicó.

"En 48 horas, regresaré a Lima"

Por otro lado, Hernán Garrido Lecca dijo que no se encuentra en España, sino en la India a donde habría llegado por un contrato para la realización de una película animada.

"Yo no he ido a España, he ido a la India, donde tengo un contrato de coproducción con una empresa de Bollywood para hacer una película animada. Los pasajes han sido comprados con anticipación, tengo las pruebas de los hoteles, tengo todo. La fecha estaba fijada con anticipación", precisó.

Cabe resaltar que RPP accedió al certificado de movimiento migratorio del exministro donde figura que su última salida del país fue a España, el pasado 29 de noviembre. Eso, dos días después de la detención de Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides.

"Toda gran mentira necesita de un hecho circunstancial para parecer verdad (…) Aquí el hecho circunstancial es que salí dos días después y con eso pretenden validar una gran mentira. No tiene ningún sentido", sostuvo.

"No hay vuelo directo de Lima a Nueva Deli. (El certificado migratorio) es insuficiente", remarcó.

En ese sentido, indicó que regresará al país "dentro de las siguientes 48 horas” para afrontar las investigaciones.

"Estoy regresando al Perú (…) He sido investigado 7 veces por el Ministerio P´publico y todas ellas ha concluido que no hay lugar para formular denuncia, salvo esta última acusación en que está metido todo el liderazgo del Partido Aprista por una supuesta declaración de la campaña del 2006", puntualizó.