Hija del general Juan Rivero calificó de "histórica" la promulgación de la Ley de amnistía

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

"Mi padre fue sometido a procesos con 12 años y medio de prisión preventiva sin sentencia", dijo Marieta Rivero | Fuente: RPP

Luego de que el Gobierno promulgara la ley que concede la amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo, Marieta Rivero, hija del general retirado Juan Rivero Lazo, señaló que se trata de "un día histórico" para su familia.

De acuerdo con sus declaraciones, esta acción simboliza una reivindicación para su padre, quien, según ella, fue sometido a un proceso judicial injusto y prolongado.

"En realidad hoy es un día histórico para mi familia (...). Mi padre fue sometido a procesos con 12 años y medio de prisión preventiva sin sentencia, procesos de más de 20 años de duración", dijo en La Rotativa del Aire de RPP.

"Los militares no piden impunidad, solo debido proceso"

Rivero también criticó a organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y algunas ONG's, acusándolos de liberar a personas vinculadas con grupos terroristas mientras consideró que se persigue a militares sin el debido proceso.

"Los militares no piden impunidad, solo han pedido debido proceso que no lo han tenido. Y vemos que aún el Poder Judicial y el Ministerio Público persiguen gente durante 20 o 30 años en juicios e investigaciones eternas", enfatizó.