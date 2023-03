La Fiscalía pidió 36 meses de prisión preventiva contra Hugo Chávez. | Fuente: RPP

El Poder Judicial decidió esta mañana suspender la audiencia de prisión preventiva contra el exgerente general de Petroperú Hugo Chávez Arévalo y el empresario Daniel Príncipe Collazos. El juez Manuel Chuyo Zavaleta, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Lima, precisó que la nueva sesión tendrá lugar el próximo 3 de abril a las 9.30 a. m.

La Fiscalía de la Nación solicitó 36 meses de la referida medida cautelar como parte de las investigaciones por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada. De acuerdo con su tesis, Chávez habría favorecido a la empresa Heaven Petroleum Operators (HPO), cuyo dueño es Samir Abudayeh, a fin de que provea iodiesel B100 a Petroperú por un monto de 74 millones de dólares.

Vínculos con Pedro Castillo

Como se recuerda, en octubre de 2021, el dominical Panomara dio a conocer que el expresidente Pedro Castillo se reunión con Samir Abudayeh y Hugo Chávez en Palacio de Gobierno. Curiosamente, dos semanas después, la empresa Heaven Petroleum Operators ganó la licitación del combustible diésel.

En respuesta, el pasado 25 de noviembre de 2022, el Poder Judicial ordenó la detención preliminar de Chávez por un plazo de diez días. Asimismo, dispuso la misma medida contra el exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) José Fernández Latorre, el exasesor presidencial Henry Shimabukuro y el empresario Samir Abudayeh.

Aquella vez, el exgerente de Petroperú Chávez Arévalo no fue hallado en su domicilio. No obstante, tras pasar días como no habido, se presentó en la sede del Ministerio Público.