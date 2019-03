Humberto Abanto estuvo en los estudios de RPP Noticias. | Fuente: RPP Noticias

El abogado Humberto Abanto, defensor del recluido Jaime Yoshiyama, negó haber acudido al penal Ancón I para entrevistarse con Walter Ríos, tal como aseguró el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

En diálogo con RPP Noticias, Abanto dijo que acudió a la mentada cárcel para ver a su cliente, César Álvarez, hecho que fue aprovechado por el recluido exjuez para abordarlo y pedirle un favor.

“El señor Ríos se acerca a mí, me saluda. (...) Una conversación muy rápida, y me dijo “tengo un escrito para la OCMA (Oficina de Control de la Magistratura) y no tengo quién me lo lleve. ¿Puede ayudarme con eso?”. Esa fue toda la conversación”, comentó.

Según Abanto, esto ocurrió el 14 o 15 de enero, tras lo cual -dijo- cumplió con entregar el documento. Luego, el 1 de marzo, cuando regresó al penal, Walter Ríos lo volvió a abordar para pedirle el cargo del escrito entregado.

“Yo nunca le entregué el cargo y él, con justa razón, el 1 de marzo vuelve a abordarme cuando estoy reunido con mi cliente. Me dice “mi cargo” y hubo una conversación, en la que le afrecí disculpas por no llevarle su cargo. Y eso es todo lo que hay”.

Abanto negó ser amigo de Walter Ríos y explicó que accedió a hacerle el favor “por humanidad”. “Es un favor simple, sencillo, que no compromete a nadie”.

Al ser consultado si cree que Ríos es culpable de los delitos que se le imputan, el abogado sostuvo: “Creo que es culpable, pero eso no lo convierte en una persona a la que no se le pueda dar un auxilio”.

Sin embargo, dijo estar arrepentido de haberle hecho el favor a Ríos, por lo que se ha generado después, aunque apuntó que él no es el único abogado que le ha hecho favores al exjuez. “Me faltó prevención, si hubiera sabido que iba a generar una escalada de este tipo”, remarcó.