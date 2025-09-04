INPE informa que se dispuso la excarcelación de Martín Vizcarra tras orden del Poder Judicial

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que dispuso la excarcelación de Martín Vizcarra Cornejo, "en cumplimiento de lo ordenado" por la Tercera Sala Penal Nacional de la Corte Superior quien declaró infundado el requerimiento fiscal de prisión preventiva contra el exmandatario.

"Cabe precisar que, en todos los casos, para proceder a una excarcelación, el INPE se ciñe a los protocolos establecidos en sus normativas internas, conforme a lo señalado en la Resolución Presidencial N.° 305-2008-INPE/P", argumentó el INPE en un breve pronunciamiento.

Como se recuerda, la resolución judicial, emitida por los magistrados Enríquez Sumerinde, Magallanes Rodríguez y Javiel Valverde, declara fundado en parte el recurso de apelación presentado por la defensa de Vizcarra contra la Resolución N.° 11 del 13 de agosto de 2025, que había impuesto cinco meses de prisión preventiva contra el expresidente.

La solicitud de apelación por parte de la defensa del exmandatario fue realizada el pasado 29 de agosto, en donde defendió su arraigo familiar y laboral, asegurando que no representa un riesgo de fuga.

Martín Vizcarra enfrenta investigaciones por los casos 'Lomas de Ilo' y 'Hospital Regional de Moquegua', relacionados con presuntas irregularidades durante su gestión como gobernador regional de Moquegua.

Cabe precisar que, en todos los casos, para proceder a una excarcelación, el INPE se ciñe a los protocolos establecidos en sus normativas internas, conforme a lo señalado en la Resolución Presidencial N.° 305-2008-INPE/P. — Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) September 4, 2025

Abogado denuncia demoras en proceso de excarcelación

A su salida del penal de Barbadillo, Erwin Siccha, abogado de Martín Vizcarra, dijo que si el INPE o el Poder Judicial "permiten" que el exmandatario "esté un día más privado de su libertad pese a que se ha ordenado ayer su excarcelación", sería una "clarísima vulneración al derecho a la libertad personal" de Vizcarra.

"Voy a tratar de realizar las averiguaciones correspondientes, pero reitero, el mandato no es del día de hoy, el mandato es del día de ayer. [¿Cómo se encuentra en Vizcarra en muchos momentos?] Tranquilo, pero a la vez un poco apenado porque no se está dando cumplimiento inmediato a la resolución judicial", declaró Siccha.

Además, indicó de que había una complicación en los datos biométricos para validar ante el INPE, en el marco de los protocolos que se siguen luego de que el documento de excarcelación haya llegado al penal de Barbadillo, tal y como él lo ha mencionado.

Mencionó que en las próximas horas se concretaría la excarcelación de Martín Vizcarra para que abandone el penal de Barbadillo.

Abogado de Martín Vizcarra aseguró que hay demoras para realizarse excarcelación | Fuente: RPP