Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
RPP Data
RPP Data
Informes de Essalud revelan que tiempo de espera por citas médicas aumentó en 2025 ¿Cuáles son los motivos?
EP 290 • 03:48
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscales ratifican que requieren 81 millones de soles de presupuesto
EP 1863 • 14:16
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Jueves 4 de agosto | "Al ver esto, Simón Pedro, se arrojó a los pies de Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, que soy un pecador"
EP 1068 • 11:41

INPE informa que se dispuso la excarcelación de Martín Vizcarra tras orden del Poder Judicial

Martín Vizcarra es acusado del presunto delito de cohecho pasivo propio en los casos 'Lomas de Ilo' y 'Hospital Regional de Moquegua', en agravio del Estado.
Martín Vizcarra es acusado del presunto delito de cohecho pasivo propio en los casos 'Lomas de Ilo' y 'Hospital Regional de Moquegua', en agravio del Estado. | Fuente: Andina
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

Sin embargo, Erwin Siccha, abogado de Martín Vizcarra, aseguró que hay demoras en la salida del exmandatario del penal de Barbadillo por una complicación en los datos biométricos para validar ante el INPE.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que dispuso la excarcelación de Martín Vizcarra Cornejo, "en cumplimiento de lo ordenado" por la Tercera Sala Penal Nacional de la Corte Superior quien declaró infundado el requerimiento fiscal de prisión preventiva contra el exmandatario.

"Cabe precisar que, en todos los casos, para proceder a una excarcelación, el INPE se ciñe a los protocolos establecidos en sus normativas internas, conforme a lo señalado en la Resolución Presidencial N.° 305-2008-INPE/P", argumentó el INPE en un breve pronunciamiento.

Como se recuerda, la resolución judicial, emitida por los magistrados Enríquez Sumerinde, Magallanes Rodríguez y Javiel Valverde, declara fundado en parte el recurso de apelación presentado por la defensa de Vizcarra contra la Resolución N.° 11 del 13 de agosto de 2025, que había impuesto cinco meses de prisión preventiva contra el expresidente.

La solicitud de apelación por parte de la defensa del exmandatario fue realizada el pasado 29 de agosto, en donde defendió su arraigo familiar y laboral, asegurando que no representa un riesgo de fuga.

Martín Vizcarra enfrenta investigaciones por los casos 'Lomas de Ilo' y 'Hospital Regional de Moquegua', relacionados con presuntas irregularidades durante su gestión como gobernador regional de Moquegua.

Abogado denuncia demoras en proceso de excarcelación

A su salida del penal de Barbadillo, Erwin Siccha, abogado de Martín Vizcarra, dijo que si el INPE o el Poder Judicial "permiten" que el exmandatario "esté un día más privado de su libertad pese a que se ha ordenado ayer su excarcelación", sería una "clarísima vulneración al derecho a la libertad personal" de Vizcarra.

"Voy a tratar de realizar las averiguaciones correspondientes, pero reitero, el mandato no es del día de hoy, el mandato es del día de ayer. [¿Cómo se encuentra en Vizcarra en muchos momentos?] Tranquilo, pero a la vez un poco apenado porque no se está dando cumplimiento inmediato a la resolución judicial", declaró Siccha.

Además, indicó de que había una complicación en los datos biométricos para validar ante el INPE, en el marco de los protocolos que se siguen luego de que el documento de excarcelación haya llegado al penal de Barbadillo, tal y como él lo ha mencionado.

Mencionó que en las próximas horas se concretaría la excarcelación de Martín Vizcarra para que abandone el penal de Barbadillo.

Abogado de Martín Vizcarra aseguró que hay demoras para realizarse excarcelación
Abogado de Martín Vizcarra aseguró que hay demoras para realizarse excarcelación | Fuente: RPP

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP212 | INFORMES | Tres alianzas electorales competirán en las elecciones

Tres alianzas electorales lograron inscribirse ante el Jurado Nacional de Elecciones y participarán en las elecciones generales 2026. ¿Cuáles son y quiénes las impulsan? Conozca los detalles, en el siguiente informe de Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
INPE Martín Vizcarra Poder Judicial

Más sobre Judiciales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA