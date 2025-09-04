Poder Judicial ordena la inmediata excarcelación de Betssy Chávez tras fallo del Tribunal Constitucional

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Poder Judicial levantó la medida de prisión preventiva que se impuso a la exjefa del Gabinete Ministerial, Betssy Chávez, en el proceso penal que afronta por su presunta participación en el fallido golpe de Estado que protagonizó el expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022.

El juez supremo provisional, Juan Carlos Checkley, dispuso la inmediata libertad de Chávez Chino al acatar la sentencia que emitió el Tribunal Constitucional, en la que ordenó la excarcelación de la exjefa del Gabinete Ministerial tras anular la resolución judicial emitida por la Corte Suprema el 27 diciembre del 2024, en la que se ordenó la prolongación del mandato de prisión preventiva que pesaba en su contra por haber sido dictada fuera plazo establecido por la ley.

Mediante una resolución emitida este miércoles y a la que tuvo acceso RPP, el magistrado dispuso que su decisión sea puesta en conocimiento de la Dirección del Establecimiento Penitenciario Anexo de Mujeres, ubicado en el distrito limeño de Chorrillos, donde se encuentra recluida Chávez Chino, para se proceda a su excarcelación siempre y cuando no tenga otra orden de prisión preventiva pendiente emitida por la autoridad judicial competente y/o sentencia pendiente de cumplimiento.

Cabe recordar que Betssy Chávez afronta un juicio oral junto al expresidente, Pedro Castillo, y otros, por el fallido golpe de Estado por el cual el Ministerio Público pidió que se le imponga la penal de 25 años de prisión al acusarla como presunta coautora del delito de rebelión en agravio del Estado.