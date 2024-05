Jaime Villanueva tras declarar ante la Fiscalía: "Estoy diciendo la verdad y asumiendo mi responsabilidad"

Judiciales Jaime Villanueva: "Estoy diciendo la verdad"

El exasesor Jaime Villanueva rindió una extensa manifestación ante el Ministerio Público en torno a la investigación que se le sigue a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides | Fuente: RPP

El colaborador eficaz Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides, ratificó este viernes ante el Ministerio Público su testimonio en torno a la investigación que se le sigue a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, por presuntamente encabezar una red criminal en la Fiscalía.

"Hay (personas) mencionadas que saben que es cierto y no hay ninguna manera de sostener que en una parte digo la verdad y en otra no. Ya hay algunas acciones concretas que se han realizado a partir de lo que yo he declarado (...) estoy relatando hechos en los que he participado o de los que he sido testigo y ya será el Ministerio Público o Poder Judicial quienes tengan que determinar la responsabilidad de las personas", dijo a la prensa.



Jaime Villanueva involucró en declaraciones ante la Fiscalía, a inicios de este año, a Patricia Benavides y otros personajes de la política en diversos actos de corrupción dentro del Ministerio Público. El exasesor también afirmó que el director de IDL-Reporteros, Gustavo Gorriti, tuvo un supuesto control sobre las investigaciones fiscales del caso Lava Jato.

"Yo estoy diciendo la verdad, miren estoy asumiendo mi responsabilidad en todos estos actos, no estoy rehuyendo a mi responsabilidad en todos estos actos o me estoy escondiendo detrás relatos y mentiras, sino estoy afrontando con lo duro y difícil que puede ser reconocer actos bochornosos e ilegales en los que he participado, pero estoy dando la cara y estoy asumiendo esa responsabilidad. Y en ese sentido, yo me reafirmo en que todo lo he manifestado es cierto", expresó.

Destitución de Patricia Benavides

El miércoles 22 de mayo la Junta Nacional de Justicia (JNJ) resolvió por unanimidad destituir a Patricia Benavides del cargo de fiscal suprema y, en consecuencia, en el cargo de fiscal de la Nación.



El informe de la magistrada ponente María Zavala propuso la destitución de la fiscal suprema al haberse acreditado su interferencia en la investigación contra su hermana, la jueza Enma Benavides y haber separado de su cargo a la fiscal Bersabeth Revilla Corrales sin la debida motivación y trato degradante.

Además, se acreditó que Patricia Benavides favoreció a Miguel Vegas con su designación como fiscal adjunto supremo provisional a pesar de la existencia de sanciones disciplinarias en su contra.