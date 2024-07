Presidente del PJ asegura que juicio por caso Cócteles se realizará "respetando el debido proceso y sin sesgo"

Javier Arévalo, presidente del Poder Judicial, señaló este lunes que el juicio oral por el caso Cócteles contra Keiko Fujimori y otros 45 coacusados se realizará con respeto al debido proceso y sin sesgos.

En declaraciones a Las cosas como son de RPP, el magistrado supremo señaló que no permitirá ningún tipo de interferencia en este juicio oral, por lo que reiteró que los procesados pueden tener la seguridad de que no habrán “cosas extrañas”.

“Todos los magistrados que están juzgando en este caso a la señora Fujimori lo van a hacer de acuerdo con el derecho y respetando el debido proceso y sin sesgo”, manifestó.

“El presidente no se acerca por ahí ni permito interferencia de nadie en estas cosas, entonces la señora Fujimori y no solo ella, hay muchas personas, que tengan la seguridad que va a tener un juicio justo, donde no tiene por qué haber ninguna cosa extraña”, añadió.

Cambios en juzgado

Arévalo realizó este comentario al ser consultado sobre cambios en la composición del colegiado que se encargará de este juicio oral que fue instalado este 1 de julio. Según explicó, los cambios fueron realizados por el presidente de la Corte Penal Especial, César Salhuanay.

“La decisión de eso es del presidente de la Corte Penal Especial. El presidente del Poder Judicial no tiene la posibilidad de hacer ese cambio. La Corte Penal Especial, que preside el señor Salhuanay es la que propone las composiciones, nosotros lo que hacemos es darle una formalidad”, sostuvo.

Este juicio está a cargo del Tercer Juzgado Penal Colegiado, conformado por los jueces Juana Caballero García, Nayko Coronado Salazar y Max Vengoa Valdiglesias.

Precisamente el colegiado declaró improcedente los pedidos de nulidad que presentaron las defensas legales de Keiko Fujimori y otros acusados en el caso Cócteles y dio por instalado el juicio oral que continuará este martes a las 9 de la mañana.

Sobre cierre de sala encargada del caso Pativilca

El titular del Poder Judicial también habló sobre el cierre de la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, encargada de casos emblemáticos de violaciones de derechos humanos como el caso Pativilca, en el que está involucrado Alberto Fujimori como autor mediato.

Según explicó, la sala fue desactivada también por pedido del presidente de la Corte Penal Especial, César Salhuanay, con la conformidad del Equipo Técnico Institucional (ETI). Esto debido a que contaba con pocos expedientes, muchos de los cuales datan de hace 30 años.

“En esa sala había pocos expedientes, pero antiguos, o sea hay expedientes señor que datan de hace 30 años. O sea, cuando aparezca la persona procesada, si es que aparece, porque puede estar muerta, recién los podrá archivar, entonces necesitábamos esa sala para trasladarla a Puno. Eso fue lo que sucedió y lo presentaron así”, indicó.