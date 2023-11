Josué Gutiérrez criticó a jefe de la Dirincri por decir que Vladimir Cerrón tiene ayuda de "gente de influencia"

Judiciales El defensor del Pueblo consideró que el jefe de la Dirincri debía "dar nombres" a la opinión pública o a su comando

El último domingo, el Gral. PNP Luis Flores Solís, director de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional (Dirincri), en diálogo con RPP Noticias, consideró que no se había tenido éxito en la captura del líder fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, debido a que estaría recibiendo "ayuda" de "gente de influencia".

"Él es presidente de Perú Libre, ¿quiénes gobernaban en el Gobierno anterior? Perú Libre; entonces, tiene muchos conocidos. Yo no estoy diciendo que el partido lo está apoyando, (sino que) tiene muchos conocidos, mucha gente de influencia que, de una u otra manera, sabemos que lo están ayudando", sostuvo.

Al respecto, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, criticó estas declaraciones y consideró que atentan contra la "institucionalidad democrática".

"Lo exhorto a dar nombres"

Gutiérrez Cóndor consideró que lo afirmado por Flores Solís "perjudica" la "institucionalidad democrática", lo que repercute en una situación de "anarquismo".

"Cuando uno representa a una institución y hace una imputación de tal calibre, en primer lugar, perjudica la institucionalidad democrática del país, y estamos cansados de eso porque se corroe por dentro todo lo que se llama institucionalidad y llegamos al anarquismo", señaló.

"(Ahí) nadie quiere hacer caso a nadie, el principio de autoridad se pierde y todo es un problema porque nosotros mismos generamos esa sensación de que todo el mundo hace lo que le da la gana", agregó.

Asimismo, consideró que si lo dicho por el jefe de la Dirincri es una "información", entonces tendría la "obligación" de revelar quiénes estarían ayudado a Vladimir Cerrón a evadir la justicia.

"Es su opinión y se respeta. Si fuera una información real, él debería tener la obligación de emitir esos informes ante la opinión pública o ante su comando", subrayó.

"Lo exhorto a que diga los nombres, lo que ha dicho es grave (...) No quiero calificar, simplemente quisiera exhortar a que, si él tiene alguna razón, algún indicio, aunque no lo diga ante la opinión pública, ante su comando debería emitirse ese informe, porque si no perjudicamos a la institución. Por una o dos personas, no podemos perjudicar a la institución", agregó.

Además, indicó que, a su parecer, el prófugo líder de Perú Libre no estaría siendo ayudado por "gente de influencia".

"Yo creo que no, porque quién que pueda ser apoyado (…) podría tener un problema tan serio como el que tiene el señor. Yo dudo. Para mí, es todo lo contrario, si está en la situación en la que está es porque no tiene el apoyo de nadie (…) La parte especulativa dejémosla para un lado", puntualizó.

Cabe resaltar que en una entrevista anterior en RPP Noticias, Josué Gutiérrez dijo haber sido abogado de Vladimir Cerrón en un caso que tenía que ver con "garantía constitucional". Además, fue militante de Perú Libre hasta el 3 de marzo de este año, según figura en el portal Infogob.

"Quiero aclarar: yo no soy abogado ni él es mi cliente (Vladimir Cerrón). No lo soy hace años. Yo vi un caso que, justamente, es de garantía constitucional (…), ese es todo mi vínculo", sostuvo en aquella entrevista.

"Yo tengo una consideración y un respeto muy grande por el doctor Vladimir y siento que hoy debemos demostrar, en los hechos, que estamos exentos de cualquier presión o interferencia de carácter político o individual", añadió.