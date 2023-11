JNJ anunció que acatará fallo del PJ que suspende proceso del Congreso en su contra

Judiciales A través de un comunicado, la JNJ dio a conocer que sus integrantes acatarán la referida resolución, pues “el respeto y el cumplimiento de las decisiones judiciales es una exigencia ineludible en un estado de derecho”.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) se pronunció luego de que la Corte Superior de Justicia concediera una medida cautelar que suspende provisionalmente el proceso abierto por el Congreso para remover a los miembros de dicho organismo autónomo encargado de nombrar, ratificar y destituir a jueces y fiscales.

A través de un comunicado, la JNJ dio a conocer que sus integrantes acatarán la referida resolución, pues “el respeto y el cumplimiento de las decisiones judiciales es una exigencia ineludible en un estado de derecho”.

La Tercera Sala Constitucional aceptó este martes, en parte, el requerimiento presentado por los miembros de la JNJ, el cual dispone suspender momentáneamente todos los efetos de la imputación de la Comisión de Justicia y los demás actos procedimentales que hayan derivado de la misma.

Esta decisión se dio un día antes de que el pleno del Congreso debata y vote el informe elaborado por la referida comisión legislativa que proponía cesar a los siete miembros de la JNJ, quienes presentan una investigación sumaria por una presunta “causa grave en el ejercicio de sus funciones”.

JNJ se pronuncia tras fallo del PJ

Abogado de la JNJ se pronuncia

Samuel Abad, abogado de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), precisó en el programa Las cosas como son que la medida cautelar fue presentada con el propósito de “defender su autonomía e independencia frente a una decisión arbitraria del Congreso de la República”.

Explicó, que, si bien la Constitución contempla la posibilidad de destituir a los integrantes de la JNJ, esta debe realizarse “siguiendo el procedimiento establecido por la ley”.

“Pero ocurre que no existe ese procedimiento en el reglamento del Congreso, no lo establece, no existe ninguna precisión sobre lo que significa ‘causa grave’ (…) Nadie puede ser destituido si no hay razones expresamente establecidas en la ley”, afirmó el abogado.

A ello, agregó que “no hay una tipificación, viola en consecuencia el debido proceso”.

“Lo que ha dicho la medida cautelar es que hay indicios razonables de que hay una afectación a estos derechos y no puede esperar porque mañana (miércoles) se iba a llevar una votación y eventualmente esto podía conducir a una remoción si es que esto continuaba y por ello se concede una cautelar”, finalizó.