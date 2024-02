Presidente de la JNJ advierte que procesos podrían prescribir si magistrados son destituidos

El presidente de la Junta Nacional de Justicia, Antonio de la Haza, afirmó este lunes que el Congreso está realizando una mala interpretación cuando tratan de destituir a todos los miembros de la entidad. En ese sentido, pidió a los parlamentarios que tengan una mayor consideración y señaló que todos los procesos que están llevando a cabo no podrían continuar.

"Si no existen miembros de la JNJ entenderíamos que en cualquier proceso podría aplicarse hasta una prescripción (...) En el supuesto que no se nombre a nadie, ni a titulares o suplentes, nos encontraríamos en una situación en la cual todos los procesos en general, no solo me refiero a los procedimientos administrativos sancionadores, sino cualquier actividad como es nombrar jueces titulares o los procesos de evaluación parcial, no podría llevarse adelante", manifestó en el programa 'Las Cosas Como Son' de RPP.

De la Haza sostuvo que los miembros de la JNJ son optimistas y esperan que entre los congresistas haya reflexión sobre la trascendencia de la decisión que pueden tomar pues podrían afectar a la institucionalidad.

"En este momento no podría plantearme una situación desagradable y no óptima que sería nuestra no ratificación. Nosotros apostamos a que el Congreso, en un sentido de país, no de situación inmediata, sino pensar en el largo plazo, en pensar que cualquier decisión pueda afectar no solo a los magistrados del JNJ sino todo el bienestar que demanda una democracia que no sería lo más apropiado", expresó.

Por otro lado, el presidente de la JNJ aseveró que se respetará y acatará la decisión del Tribunal Constitucional para que se reponga a Marco Tulio Falconi como miembro de la institución en reemplazo de Guillermo Thornberry.

"Lo tomamos desde el punto de vista positivo y constitucional. Si hay esa decisión nosotros como JNJ respetaremos cualquier sentencia del TC", sostuvo.

Cuestiona renuncia de Ávila

Antonio de la Haza indicó que le generó un impacto que no fue de su agrado la renuncia de José Ávila como miembro de la JNJ. En ese sentido, explicó que al magistrado se le abrió un proceso de vacancia antes de que él dimitiera.

"No puedo negar que me generó un impacto que no fue de mi agrado. Al mismo tiempo debo manifestarle que la institucionalidad y los controles internos que existen al interior de la JNJ funcionan", sostuvo.