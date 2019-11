Janet Sánchez responde por la denuncia que interpuso en su contra el procurador Amado Enco. | Fuente: RPP

Janet Sánchez, expresidenta de la Comisión de Ética del Congreso, afirmó estar “muy sorprendida” por la denuncia que interpuso en su contra el procurador anticorrupción Amado Enco por el presunto delito de negociación incompatible. Ello por la contratación de la madre del hijo del también exparlamentario Jorge Meléndez.

En diálogo con Nada Está Dicho por RPP Noticias, Sánchez Alva consideró que esta acusación “no tiene ningún sentido” y resulta “insólita” porque, asegura, ella hizo la denuncia de los hechos en primer lugar.

“Puedo colaborar con la justicia y voy a colaborar con la justicia, pero en calidad de testigo o de denunciante. Es increíble que quien ha denunciado salga ahora como investigada”, sostuvo.

De todas maneras, espera que el Ministerio Público analice el caso y resuelva "objetivamente como corresponde".

La exlegisladora oficialista reafirmó que ella desconocía la relación que tenía el exministro de Desarrollo e Inclusión Social con la trabajadora Erika Fernández Carrasco cuando la contrató en la comisión que presidía durante los meses de junio, julio y agosto del 2018.

“Yo no tenía conocimiento. Me entero de esto muchos meses después, a principios de este año. El señor Meléndez me sorprendió con la contratación de la madre de su hijo”, aseveró.

Sánchez, además, dejó entrever que detrás de esta denuncia de la Procuraduría habría una intencionalidad política.

“Qué casualidad que ahora que estoy candidateando al Congreso haya esta denuncia. Ojalá que no haya una mala intención de desprestigiar”.