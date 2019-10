Jorge Meléndez | Denuncian que ministro recomendó a madre de su hijo para trabajar en la Comisión de Ética

Jorge Meléndez durante una sesión del pleno del Congreso de la República. | Fuente: Congreso de la República

En el ojo de la tormenta. El ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Jorge Meléndez, recomendó, según un reportaje de Panorama, para que la madre de su hijo, Erika Fernández Carrasco, de 27 años, fuera contratada para el cargo de auxiliar en la Comisión de Ética Parlamentaria durante los meses de junio, julio y agosto del 2018.



Janet Sánchez, extitular del grupo de trabajo congresal, dijo que Meléndez hizo la recomendación. "Hubo una señorita de nombre Fernández, trabajaba en la Comisión de Ética. Sucede que había la necesidad de cubrir una plaza en el despacho de la comisión y la señorita me la propusieron, la entrevisté, cumplía con los requisitos y ocupó ese cargo", explicó.



La exlegisladora aseguró también desconocer el vínculo entre el ministro Jorge Meléndez y Erika Fernández. "Yo desconocía que tenía algún vínculo. Cuando ya culminó el contrato de la señora, me comentaron, precisamente una persona, que esta señora sí tenía un vínculo casi familiar con Meléndez. Yo le pregunté al congresista y me dijo que habían tenido un vínculo familiar. Nunca la habría contratado si hubiera tenido conocimiento desde el principio sobre este caso".



"Me dijo que sí efectivamente me lo había dicho. Sin embargo, yo le dije que, de ninguna manera, nunca me lo había dicho. Si no, nunca la hubiera contratado, eso créame, porque habría un conflicto de intereses", agregó.



Ante esta denuncia periodística, el ministro de Desarrollo e Inclusión Social manifestó en un pronunciamiento: "Si la señora Fernández tiene la posibilidad de trabajar, debe ser por sus logros, y es un insulto para ella y para las mujeres en general que pretendan dejar entrever que necesitan alguna para ayudar".