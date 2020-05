El fiscal provincial señaló que la esposa de un trabajador de su despacho dio positivo a COVID-19. | Fuente: Andina

José Domingo Pérez dio una entrevista a Jaime Chincha en RPP Noticias, y no solo se refirió a la excarcelación de Keiko Fujimori, si no que también aprovechó para revelar una preocupación dentro del Equipo Especial 'Lava Jato'.

"Hoy, me han informado que la cónyuge de un integrante de mi oficina que ha tenido que desempeñar sus actividades en las últimas audiencias, tiene COVID-19. A este trabajador de la Fiscalía no han logrado practicarle una prueba por la escasez de las mismas. Le he comunicado al fiscal superior Rafael Vela, para que gestione la prueba a este trabajador", señaló.





Sobre liberación de Keiko Fujimori

José Domingo Pérez apoyó el recurso de casación presentado por el jefe del Equipo Especial 'Lava Jato', Rafael Vela, y dijo que la libertad de la lideresa de Fuerza Popular no tiene sentido, pues una de las restricciones es que no puede comunicarse con investigados del caso; como su abogada, Giuliana Loza; y su esposo, Mark Vito Villanela.

"Estamos ante una decisión arbitraria e imparcial, la sala ha tomado la decisión sin tener el expediente fiscal porque la Fiscalía no pudo estar en la audiencia. (Keiko Fujimori) No se puede comunicar con su abogada, porque es investigada, ni con su esposo porque también está siendo investigado, tampoco se puede comunicar con ningún miembro de Fuerza Popular, entonces no entendemos cuál fue el razonamiento de la sala para quitar esta restricción (de prisión preventiva)", señaló.