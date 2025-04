José Domingo Pérez: "El hecho de que Juan Fernández Jerí tenga autonomía no le da el privilegio de tener impunidad"

El suspendido fiscal criticó que la titular del Ministerio Público se demorara en tomar acciones contra el jefe de la Autoridad Nacional de Control.

José Domingo Pérez saludó que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, abriera una denuncia contra el jefe de la Autoridad Nacional de Control (ANC), Juan Fernández Jerí, por presunto abuso de autoridad. Sin embargo, cuestionó que la titular del Ministerio Público demorara mucho en tomar acciones.

"El hecho que el señor Juan Antonio Fernández Jerí tenga autonomía, no le da el privilegio de tener impunidad. Si él violó la ley penal, cometió un delito, si es un riesgo para los fiscales, entonces la señora Delia Espinosa está en la capacidad de solicitar medidas ante un juez porque ella lo está investigando por el caso Valquiria al formar parte de una estructura criminal en la que se apartó arbitrariamente al fiscal Rafael Vela por solicitud de otros investigados en ese caso", expresó en el programa 'Las Cosas Como Son' de RPP.

Domingo Pérez sostuvo que, pese a estar suspendido, no ha perdido la condición de fiscal. En ese sentido, criticó nuevamente que se le negara el ingreso al Ministerio Público para recoger sus pertenencias.

"¿Qué acción ha tomado la fiscal de la Nación para cautelar que los fiscales puedan desarrollar su labor de manera regular, al amparo del derecho, bajo el imperio de la Constitución. Se le ha permitido al señor Fernández Jerí precisamente que tenga toda esta actitud y las consecuencias están ahí a la vista: el caso de la fiscal Marita Barreto, mi caso y le puedo citar diversos casos a nivel nacional que afortunadamente, a partir de que puedo denunciar públicamente estas arbitrariedades, se están manifestando, mostrando su descontento de lo que está sucediendo en la institución del Ministerio Público", añadió.

Caso cócteles: "No ha habido anulación de pruebas"

José Domingo Pérez cuestionó también que ni la titular del Ministerio Público o el vocero de la institución defendieran la acusación en el caso Cócteles, remarcando que esta investigación no se ha caído.

"No he visto en ningún escenario televisivo, radial o de prensa que la señora fiscal de la Nación, que el vocero de la institución, haya defendido la acusación del 'caso Cocteles'. En el caso no ha habido anulación de pruebas, ahí están las evidencias de cómo se recibió el dinero, cómo se 'pitufeó' el dinero, cómo se pagaron todas las campañas electorales. No ha venido a decir ni el Tribunal Constitucional ni un juez penal que eso no vale, que eso es inválido, lo que ha habido es una suerte de una resolución del Tribunal Constitucional inédita", indicó.